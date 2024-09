L’historien Robert Winder a fait un cas similaire plus récemment, arguant dans The Last Wolf (2017) que, au-delà de tout, les Anglais sont ce qu’ils sont à cause du paysage et du temps. Et pourtant, se demande Paul Kingsnorth en réponse : est-ce toujours vrai ? Certainement, le mépris qui a accueilli Robert Jenrick pour avoir invoqué ‘l’identité anglaise’ récemment suggère que nous ne sommes plus tout à fait sûrs de qui nous sommes. Et si Kingsnorth a raison, cette incertitude pourrait être liée à notre relative isolation par rapport au climat et au paysage.

Certainement, rencontrer le tonnerre et la foudre dans le monde frais et précaire de la Grande-Bretagne de l’âge du bronze et du fer devait être à la fois inspirant et effrayant. Pas étonnant que les anciens Celtes brûlaient des sacrifices humains pour apaiser Taranis, le dieu du tonnerre et de la foudre. Et dans la Grande-Bretagne anglo-saxonne, Þunor, un dieu féroce dont les roues de char grondantes produisaient le tonnerre, était si largement vénéré qu’il était souvent spécifiquement nommé dans les vœux de baptême comme l’une des divinités renoncées.

Il n’est pas difficile d’imaginer que la confrontation avec le climat que vous vivriez dans une Angleterre de l’âge du bronze principalement non chauffée et bien moins étanche contribuerait à façonner à la fois les caractères individuels et la culture des communautés plus larges dans cet environnement. En revanche, bien que j’aie apprécié l’orage de minuit sur l’Est Anglie, j’en suis resté largement coupé. Cela semblait palpitant, mais pas écrasant.

Quand je pense aux aliments, vêtements et festivals traditionnels anglais, beaucoup d’entre eux (comme les puddings lourds) n’ont de sens que si vous vivez principalement à l’extérieur et que votre maison n’a pas de chauffage central. Alors peut-être que Kingsnorth a raison, et le grand ennemi de l’identité nationale est vraiment la modernité et ses technologies, de nombreuses manières dont elles nous déracinent de l’esprit d’un lieu et d’un climat. Et pourtant, paradoxalement, c’est ce même arc de modernité qui rappelle aujourd’hui les dieux de la météo dans le monde.

Que ce soit causé par des dieux, des fées ou le changement climatique, un temps chaotique signifie catastrophe pour les cultures agricoles. Il y a plus de quatre siècles, A Midsummer Night’s Dream de Shakespeare capturait ce sentiment de profonde inquiétude :

‘…Le printemps, l’été,

L’automne enfantin, l’hiver en colère changent

Leurs livrées habituelles, et le monde égaré,

Par leur augmentation, maintenant ne sait plus qui est qui.’