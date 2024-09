En 1984, le grand démantèlement de la démocratie sociale britannique se poursuivait à un rythme soutenu : les entreprises étaient privatisées, les syndicats écrasés, et les logements sociaux étaient vendus à d’anciens locataires. Il est important de noter que la plupart de la douleur touchait des habitants du nord comme lui : en septembre 1986, 94 % des emplois perdus sous le thatchérisme se trouvaient au nord d’une ligne s’étendant du canal de Bristol à la Wash.

Pour les gauchistes comme Hines, la politique de défense occidentale explique sans doute aussi le goût sinistre de Threads. Au début de son mandat, Thatcher a permis aux Américains de stationner des missiles de croisière armés de nucléaire à RAF Greenham Common près de Newbury, incitant des manifestants, presque exclusivement des femmes, à établir un ‘camp de la paix’ à la base. Les missiles étaient à juste titre considérés comme déstabilisants sur le plan géopolitique puisqu’ils pouvaient, en théorie, être utilisés pour lancer une attaque surprise contre des cibles soviétiques comme Moscou. Cela a été résonné par l’instabilité ailleurs. Le début des années quatre-vingt a vu un certain nombre d’incidents dangereux — y compris l’abattage d’un avion de ligne de Korean Air qui s’était égaré dans l’espace aérien soviétique, ainsi que des exercices militaires provocateurs et de fausses alertes nucléaires — dont chacun aurait facilement pu produire une crise comme celle dramatisée par Threads.

Il n’a guère aidé qu’au moment où le film est sorti, la communication entre l’Est et l’Ouest était minimale, aucune des deux parties n’ayant une idée précise de ce que l’autre pensait. Dans une entrée de journal de juin 1984, par exemple, Ronald Reagan a enregistré son choc en apprenant que Yuri Andropov, son homologue soviétique décédé depuis, avait réellement soupçonné le président de comploter sa propre opération Barbarossa : une frappe nucléaire préventive sur l’URSS.

Les bouleversements économiques à domicile et les tensions géopolitiques à l’étranger, associés à la menace toujours présente d’une catastrophe en champignon, expliquent tous le style distinctif du film. Et revisité aujourd’hui, Threads parvient certainement à surprendre avec son esthétique moderniste et son ambiance sombre et étrange. Il manque complètement la musique qui entrave tant de docudramas modernes. Hines, pour sa part, était même réticent à inclure un narrateur dans son film, arguant que la voix off de Paul Vaughan détournait l’attention du drame. Mais la contribution de Vaughan fonctionne superbement. Voix familière des programmes d’arts et de sciences de la BBC, ses descriptions concises des terreurs comme l’impact de la radiation confèrent une autorité au film — en le liant à un monde télévisuel familier et confortable, Threads devient d’autant plus troublant.

Pourtant, plus que son narrateur, c’est sûrement le dénouement de Threads qui le rend si durable. Lorsque, après avoir intensifié la tension, nous voyons enfin le bombardement réel, c’est véritablement effrayant. Il n’y a pas de héros, seulement de la souffrance et de la mort, soit instantanées, soit lentes. Plus tard, l’échange nucléaire ayant suivi son cours, un affichage informatique austère nous informe que 3 000 mégatonnes ont été explosées dans le monde, dont 210 tombent sur la Grande-Bretagne. Inutile de dire que la seconde moitié du film n’est pas facile à regarder. Threads explore plusieurs aspects de la vie désespérée d’après-guerre : les dangers de la radiation ; la recherche de proches dans les ruines ; les pénuries de nourriture et d’eau ; l’effondrement de la loi et de l’ordre ; la fusillade de pilleurs ; l’impossibilité de traiter les multitudes de malades et de blessés ; l’arrivée de l’hiver nucléaire. Tout aussi puissant est le dernier minutes du film, qui montre le monde des années après que les bombes soient tombées. Presque tout le monde semble avoir moins de dix-huit ans, l’implication claire étant que personne ne vit très longtemps. La technologie est à des niveaux presque médiévaux.

Ce récit misérable est martelé par un manque total de sentimentalité. Threads n’a pas de héros et des personnages principaux meurent brusquement. Ce que les spectateurs obtiennent à la place, ce sont des montages sans paroles et des faits brutaux livrés en texte cyan sur un écran noir. Comme dans le théâtre de Brecht, interpréter ce qui nous est présenté de notre manière habituelle et clichée est rendu impossible.