Au lieu de cela, elle a opté pour la solution la plus pratique : son enfant le plus disponible. KP travaillait à temps partiel, en raison de ses problèmes de santé, tandis que mes autres frères et sœurs travaillent à temps plein. Pour ma part, je vis au Royaume-Uni. Quoi qu’il en soit, le nouveau pouvoir notarié a préparé le terrain pour que ma sœur KP soit désignée comme la personne de soutien principale. Cela a été considéré comme un coup contre ma autre sœur, dont maman avait toujours demandé conseil sur des questions importantes ou lors d’une crise familiale. En fait, cette sœur était le coffre-fort familial sur toutes les questions sérieuses. L’animosité d’une sœur à l’autre s’était établie des années avant ma naissance.



Ainsi, j’ai été désigné comme intermédiaire, offrant des mises à jour de ma mère et de KP à l’autre côté de la famille. J’avais également transmis les différents horaires et dates de visite de mes frères et sœurs, afin qu’ils puissent s’éviter à la maison de soins. C’était épuisant.



En théorie, ce désordre ne devrait pas avoir d’importance. Après tout, les règles prévoient également que chaque famille ait un soi-disant ‘coordinateur’ de l’AVD. Ces professionnels sont là pour guider et soutenir les familles à travers le processus difficile. L’empathie, cela va sans dire, est essentielle.

Hélas, ces garanties théoriques étaient insuffisantes. Après avoir assisté à quelques évaluations, ma sœur avait du mal à faire face. Même l’adulte le plus résilient trouvera difficile d’accompagner un parent qui organise sa propre mort. Ma mère, pour sa part, compliquait le processus. L’humour noir d’Evelyn — autrefois drôle — était maintenant blessant car elle commençait à dire qu’elle ‘était mise à mort.’

Ce signe inquiétant serait bientôt répercuté ailleurs. En janvier, Evelyn a réussi sa troisième et dernière évaluation médicale, et a reçu l’autorisation formelle de subir une euthanasie. Elle était ravie. ‘J’ai l’impression qu’un énorme poids a été enlevé de mes épaules,’ je me souviens qu’elle m’a dit, ‘je ne me suis pas senti aussi libre depuis des années.’ Elle semblait si soulagée et heureuse que, bien sûr, je me suis demandé si elle irait jusqu’au bout. Mais la date était fixée. Le 22 février 2024, les roues étaient en mouvement — et les problèmes ont vraiment commencé.

En janvier, j’ai pris un vol de Heathrow à Chicago pour une mission de recherche, croyant qu’elle n’irait pas jusqu’au bout. Entre les longs vols et les différences de fuseau horaire épiques, mon rôle d’intermédiaire s’est effondré, ma sœur refusant de partager des informations avec l’autre côté de la famille. Assez rapidement, j’ai reçu des appels téléphoniques frénétiques d’autres frères et sœurs désespérés d’obtenir des informations cruciales. Il semble que l’information soit un pouvoir et que cette information était soigneusement gardée.