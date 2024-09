Mais cette élection a révélé les fissures dans l’approche de Trump qui dit tout ce qu’il pense. Lorsque Kamala Harris a déclaré lors du débat que des partisans ‘ennuyés et épuisés’ quittaient les rassemblements de Trump en masse cette année, elle avait raison. Il y a une monotonie dans les rassemblements de Trump de nos jours, et ces rassemblements ont également lieu moins fréquemment. Il manque quelque chose. Harris a réinitialisé la dynamique de la course ; alors qu’auparavant, les sondages montraient Trump en train de balayer le faible Joe Biden, maintenant ils montrent une égalité parfaite. Trump pourrait vraiment perdre.

Depuis le coin opposé de Trumpworld, une autre des femmes clés de Trump a commencé à s’exprimer après un long silence. L’éternelle mystérieuse Melania avait jusqu’à présent été un non-facteur dans cette campagne, évitant le terrain et maintenant sa froideur même lors de la Convention nationale républicaine, lorsque l’épouse du candidat prend normalement la parole. Melania semblait heureuse de rester en retrait lors de cette élection tant par les mots que par les actes.

Cela est en train de changer. Le mois prochain, elle publiera un mémoire, Melania, qu’elle a promu dans une série de vidéos sur X. Dans l’une de ces clips flous en noir et blanc, elle s’adresse froidement à la caméra : ‘En tant que personne privée qui a été l’objet d’un examen public et d’une déformation, je ressens une responsabilité de clarifier les faits.’ Dans une autre, elle a décrit son ancien travail de mannequin nu comme faisant partie de la ‘tradition intemporelle d’utiliser l’art comme un puissant moyen d’expression personnelle’.

Mais pourquoi parle-t-elle maintenant ? Et y aura-t-il des révélations croustillantes dans le mémoire ? Probablement pas, bien que son mari en ait plaisanté lors d’un récent rassemblement dans l’État de New York. ‘J’espère qu’elle a dit de bonnes choses sur moi’, a-t-il déclaré, encourageant la foule à acheter le livre, mais ‘si elle dit des choses mauvaises sur moi, je vous appellerai tous et dirai de ne pas l’acheter’. Il est très probable que Melania ne dira presque rien directement sur Trump. Mais son retour dans les derniers jours de la campagne rappelle la possibilité très réelle que Trump perde face à Harris, libérant Melania d’un autre mandat à DC. Elle est peut-être le ‘fantôme de Trump à venir’. Le mémoire semble être un effort pour se tailler un espace à part de Trump — ou du moins, peut-être, se préparer à un avenir post-politique. Elle vend une ‘édition collector’ du mémoire pour 250 $ sur son site web.

Melania a toujours été une figure quelque peu maladroite dans Trumpworld, le mannequin slovène séduisant qui s’est retrouvé traîné à la Maison Blanche pour être Première Dame des États-Unis. D’après tous les comptes, elle est une personne véritablement timide qui préférerait mener une vie tranquille en s’occupant de son fils, Barron, qui est maintenant étudiant à l’Université de New York. Elle a traîné à Trump Tower pendant des mois avant de déménager à Washington après la victoire de Trump en 2016, et ses efforts en tant que Première Dame ont généralement été peu enthousiastes, comme sa campagne anti-harcèlement ‘Be Best’. En dehors de quelques moments de défi — le plus mémorable étant le port d’une veste ‘I Really Don’t Care, Do U?’ dans un centre de détention pour enfants migrants — sa posture distante a duré tout au long du mandat de Trump. Mais les rares révélations qu’elle a faites ont été intrigantes. Dans une déclaration publiée après la tentative d’assassinat de Trump en Pennsylvanie en juillet, Melania a souligné son mari en tant que personne, pas en tant que figure politique. ‘Un monstre qui a reconnu mon mari comme une machine politique inhumaine a tenté d’extirper la passion de Donald — son rire, son ingéniosité, son amour de la musique et son inspiration’, a-t-elle écrit. ‘Les facettes essentielles de la vie de mon mari — son côté humain — étaient enterrées sous la machine politique.’ Bien que Melania n’ait jamais semblé beaucoup aimer Donald, elle le connaît d’une manière que peu d’autres peuvent.

Trump a déclaré à un intervieweur dimanche qu’il ne se représenterait pas en 2028 s’il perdait cette élection. C’est une admission rare et révélatrice d’un homme qui a passé quatre ans à nier avec ferveur avoir perdu la dernière élection. Tôt ou tard, un avenir post-Trump se profile dans la politique américaine, et le contraste entre Melania et Laura illustre le chemin bifurqué auquel Trump lui-même sera confronté. D’une part, devenir un martyr parmi les Loomers des médias de droite ; d’autre part, se retirer à sa vie d’avant-présidence en tant que célébrité de la télévision golfeur avec une femme mannequin.