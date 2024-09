C’était un cadre pratique. L’iconoclaste qui, armé de peu plus qu’un esprit acéré, s’est tiré de Hartlepools, a fait monter Derby et a remporté la ligue avec eux, a explosé à Leeds, a purgé son temps dans le désert à Brighton puis est revenu pour mener Forest en l’espace de quatre saisons à la promotion, un titre de ligue et deux Coupes d’Europe, avant de découvrir que l’économie du football avait rendu obsolète sa marque d’orthodoxie messianique.

Et ce n’était pas faux. Mais il y a une autre façon de voir l’histoire de Clough. Il était un buteur prolifique et brillant pour Middlesbrough puis Sunderland, marquant 250 buts en 271 matchs de championnat avant la blessure, tous en Deuxième Division. Son seul but en première division est venu lors de l’un des trois matchs qu’il a joués alors qu’il tentait un retour en 1964-65 avant d’accepter, à 29 ans, que sa carrière était terminée. Même dans la deuxième division, cependant, il avait réussi à se faire une place dans les sélections anglaises ; il existe une réalité alternative pas si fantaisiste dans laquelle il ne s’est pas blessé, Sunderland a été promu en 1962-63 (plutôt que de rater la promotion d’un seul point après avoir joué la moitié de la saison sans ses buts) et il était dans l’équipe d’Angleterre lorsqu’ils ont remporté la Coupe du Monde en 1966.

Avant la blessure, Clough était presque abstinent. ‘Il n’a jamais fumé ni bu — enfin, peut-être un demi, vous savez, quand il sortait,’ a déclaré son coéquipier de Middlesbrough, Derek McLean. Clough et d’autres joueurs de Boro allaient dans un café appartenant au père de la popstar Chris Rea, Camillo, qui l’a persuadé de remplacer ses milkshakes habituels par de l’Oxo comme option plus saine.

Mais la blessure l’a changé. Après une opération, Clough était plâtré pendant trois mois et a admis qu’il restait allongé sur son lit, fixant le plafond, pensant à combien il avait peu à offrir. Brian, seul parmi les huit enfants de Clough qui ont survécu jusqu’à l’adolescence, avait échoué à son 11-plus. Il a ensuite échoué à un apprentissage chez ICI. Sans ses buts, il n’était qu’une personne qui n’avait pas réussi à s’imposer comme tourneur-fraiseur. Il a traversé une réhabilitation ardue, courant dans les escaliers du stade et le long de la plage à Roker, mais ce n’était pas suffisant. Il a montré un certain potentiel en entraînant l’équipe des jeunes, mais Sunderland, désespéré d’obtenir l’argent de l’assurance qui viendrait lorsque sa blessure serait confirmée comme mettant fin à sa carrière, a été impitoyable en le laissant partir. Il est devenu amer et a commencé à boire.

Clough idolâtrait clairement sa mère qui, du moins dans son récit de l’histoire, privilégiait la réussite académique par rapport à tout le reste. Échouer à son 11-plus l’a clairement blessé, et il semblait ne jamais vraiment pardonner à son frère Bill de s’être moqué de lui le jour où il a reçu ses résultats. Le ‘parfait’ Bill, disait-il, ‘était le fils préféré de Mam. Je ne l’ai jamais été. Peut-être parce qu’il a gagné la théière dans un concours de ‘beau bébé’ et que je ne l’ai pas fait. Pourtant… j’ai eu un prix de consolation raisonnable en remportant la Coupe d’Europe — deux fois.’

C’est une comparaison étrangement étrange, mais c’est une qui revient. ‘Je n’ai pas de O-levels, je n’ai pas de A-levels,’ a-t-il déclaré dans une interview télévisée après sa retraite, ‘et quand mes enfants me réprimandent et me taquinent… je mets mes médailles de la Coupe d’Europe sur la table, mes médailles de championnats. J’ai une table pleine — ce sont mes O-levels et A-levels.’ Tout au long de sa carrière, Clough était systématiquement anti-intellectuel, et pourtant son 11-plus le hantait clairement. Il y a même un sentiment que toute sa carrière d’entraîneur était une tentative de compenser cet échec avec sa mère.