‘Si nous promouvons notre identité, ils pourraient sentir que cela empiète sur leur identité, mais au lieu de lutter contre la nôtre, peut-être devraient-ils crier pour leur propre identité,’ m’a dit Ferdia Carson, un activiste de North Belfast, alors que de la musique traditionnelle en direct flottait depuis le Caifé Ceoil irlandais animé en dessous de nous. ‘Vraiment, si vous voulez être britannique, ma culture irlandaise ne vous érodera pas. Personnellement, je n’ai aucun intérêt pour la politique… Nous promouvons simplement et cherchons des droits en langue irlandaise en tant que locuteur irlandais, en tant que gaeilgeoir… Donc, je m’appelle Ferdia Carson. Alors qui a fondé l’unionisme ? Edward Carson… Il était un locuteur irlandais éminent et un joueur de hurling éminent, donc si je devais le rencontrer aujourd’hui, je parlerais irlandais et je jouerais au hurling avec lui, même venant de bouts complètement différents du spectre. Quand cela s’est-il produit ? Quand Sinn Féin a-t-il possédé l’irlandais ? Et pourquoi les protestants ne peuvent-ils pas en prendre possession ?’

En effet, de nombreux protestants, comme l’observe l’historien de la langue irlandaise Ian Malcolm, descendent de locuteurs irlandais, les communautés presbytérienne et de l’Église d’Irlande possédant toutes deux de fortes traditions de culte en langue irlandaise, bien que celles-ci soient désormais moins mises en avant. Alors que l’irlandais parlé s’effondrait sur l’île au cours du 19ème siècle, en raison de la Famine et de la promotion de l’anglais dans les écoles et les églises, des antiquaires et activistes protestants ont contribué à assurer la survie de la langue puis son renouveau culturel. Mais la tendance du Gaelic League vers le nationalisme révolutionnaire irlandais, et le choc de la partition suite à la guerre d’indépendance irlandaise, ont conduit à ce que la langue, auparavant neutre, soit perçue avec un nouveau mépris par les protestants d’Ulster. Les jours où les bourgeois de Belfast pouvaient accueillir la reine Victoria sous d’énormes bannières en langue irlandaise, ou le Gaelic League pouvait compter le Grand Maître de la Loge Orange de Belfast comme membre, étaient révolus. Sous le gouvernement de Stormont du nouveau pays, les attitudes officielles envers l’irlandais oscillaient entre négligence et découragement actif, les Gaeltachts ruraux restants étant laissés à dépérir.

Durant les Troubles, la promotion active de l’irlandais par Sinn Féin pour faire avancer la cause républicaine, comme le ‘Jailtacht‘ des prisonniers républicains l’apprenant dans le Maze, a simultanément déclenché son renouveau actuel en Irlande du Nord tout en intensifiant les perceptions protestantes de sa politisation. ‘La langue irlandaise est une chose divisive dans cette ville,’ m’a dit la conseillère DUP Sarah Bunting. ‘Elle a été utilisée, elle a été politisée par Sinn Féin dans le passé. Cette citation qui nous est souvent attribuée en tant que politiciens unionistes, c’est que chaque mot prononcé en irlandais est une balle tirée dans la lutte pour une Irlande unie… Les gens se souviennent encore de son utilisation contre eux pendant les Troubles. Ce n’est pas une peur de la langue, c’est une douleur causée par des personnes qui ont utilisé la langue dans le passé.’

En raison des Troubles, ‘la langue irlandaise a développé des connotations encore plus négatives pour les personnes d’origine protestante unioniste, et je suppose que cela s’est intensifié alors qu’ils ont vu la langue irlandaise devenir beaucoup plus visible’, m’a dit Malcolm. ‘Personnellement, je viens d’un milieu unioniste, protestant. Je ne me décrirais pas comme loyaliste, mais je serais certainement unioniste. Et je considère la langue irlandaise comme ma langue, très, très fortement.’ Comme l’observe Malcolm, avec l’Irlande du Nord émergeant de l’ombre du conflit, sa position devient de plus en plus courante : ‘Quand j’ai commencé à enseigner il y a environ 12 ans, la grande majorité des étudiants dans mes classes venaient d’un milieu catholique, nationaliste. Maintenant, je dirais que la majorité vient d’un milieu protestant unioniste. Donc, je pense que cela montre la direction dans laquelle nous allons, que l’animosité et l’hostilité envers la langue diminuent.’

Dans le centre culturel Turas de l’Est de Belfast, sur une rue entourée de fresques de l’UVF (Ulster Volunteer Force) et de nouvelles entreprises en cours de gentrification, l’activiste de la langue irlandaise Linda Ervine essaie de changer les perceptions locales. ‘Ce que nous ne voulions pas faire, c’était établir la version protestante de la langue irlandaise, cela ne nous intéressait pas,’ m’a dit Ervine. ‘Nous voulions simplement prendre notre place au sein de la communauté de la langue irlandaise, et l’intérêt au fil des ans n’a fait que croître et croître.’ Pourtant, ses projets cette année d’élargir sa crèche en langue irlandaise en une école primaire ou naíscoil au cœur de l’Est de Belfast ont été entravés par le mécontentement local, avec des centaines de ‘résidents préoccupés’ assistants à une réunion organisée par des activistes loyalistes pour exprimer leur opposition. ‘Ils ont eu une réunion publique, pleine de déformations et de mensonges éhontés,’ m’a dit Ervine, ‘vous savez, si nos enfants faisaient de l’EPS, ils feraient tous du GAA, et avant que vous ne le sachiez, ils participeraient à la Coupe Bobby Sands. Vous savez, c’est de la folie. Mais notre Facebook est ouvert, notre Twitter est ouvert, et si vous étiez allé en mai dernier, vous auriez vu nos enfants avec toutes leurs petites couronnes célébrant le couronnement du roi. Donc, ce sont les individus dangereux que nous sommes.’

Pour Ervine, plutôt qu’un marqueur de séparation avec la Grande-Bretagne, la langue irlandaise, comme ses langues filles le manx et le gaélique écossais, sert de rappel de l’histoire culturelle entrelacée des îles britanniques, remontant bien au-delà de la lutte nationaliste irlandaise pour rejeter le règne de Westminster : ‘Ce que cela nous dit, c’est que nous sommes un groupe d’îles et que nous avons ces liens familiaux entre nous, et c’est quelque chose sur lequel nous voulons construire.’ Ervine regarde le bilinguisme relativement simple de la signalisation officielle au Pays de Galles et dans les Highlands écossais avec une certaine envie. ‘Si nous pensons à nous-mêmes comme des citoyens britanniques, et que nous nous comparons à la façon dont les langues minoritaires sont traitées dans d’autres parties du Royaume-Uni, il y a de la visibilité, il y a de la signalisation, et bien sûr, nous avons le droit de faire cela, mais malheureusement, la façon dont cela se joue dans les médias, la façon dont cela est alors perçu comme quelque chose d’irrationnel et d’irraisonnable, rend mon travail plus difficile.’