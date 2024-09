Les partisans de telles mesures contredisent l’idée que ‘plaisir’ est le bon mot pour décrire la dépendance à la nicotine ou les points de vente de malbouffe qui exploitent les enfants d’école. En tant qu’ancien fumeur et éviteur général de graisse, j’ai une certaine sympathie pour ce point de vue. Et pourtant, il y a un sous-texte plus profond à cet argument : une ancienne dispute fortement influencée par les classes sur la signification culturelle et historique du ‘plaisir’, et ce que ce débat implique sur les nouveaux dirigeants de notre Angleterre de moins en moins joyeuse.

L’Angleterre a-t-elle jamais été joyeuse ? Nous sommes stagnants, divisés, de plus en plus lourdement taxés, et même notre Premier ministre promet que cela va empirer. À peine deux mois après un mandat où il a promis de ‘ marcher plus légèrement ‘ sur la vie des Britanniques, Starmer est déjà décrié comme l’ennemi juré de tout plaisir charnel.

C’est une ambiguïté aux racines profondes dans l’histoire culturelle anglaise : une ambiguïté qui imprègne peut-être particulièrement le Parti travailliste depuis son émergence du mouvement syndical du 19ème siècle. Mais dans ses choix depuis son entrée à No. 10, Starmer a révélé que son Labour représente, presque sans altération, un côté de ce débat : le fabianisme, le Labour non des masses industrielles, mais de la bourgeoisie londonienne. Et le récent retour de bâton contre ses interventions sanitaires proposées révèle que son véritable ennemi n’est peut-être pas ‘la droite’ du tout, mais quelque chose de plus ancien et plus anarchique, et qui aujourd’hui est ironiquement plus associé à la classe ouvrière qu’à toute autre : l’esprit convivial, chaotique et parfois étonnamment violent de ‘Merrie England’.

Bien sûr, la gaieté de l’Angleterre avait déjà été considérablement réduite au moment où le mouvement bourgeois, de haut en bas, pour une vie saine et un gouvernement socialiste connu sous le nom de ‘fabianisme’ a émergé à la fin de l’ère victorienne, au sein du cercle progressiste de George Bernard Shaw. Maintenant un think tank du Parti travailliste, la Société fabienne formée en 1884 est toujours vivante et bien portante, tandis que son projet de taxation progressive, de démocratie sociale dirigée par des administrateurs et de révolution de haut en bas est discernable dans toute la politique travailliste au cours des dernières décennies.

Mais la tendance fabienne la plus évidente aujourd’hui est la sensibilité ascétique de ce groupe. Les Fabians sont issus d’un groupe socialiste chrétien, la Fraternité de la Nouvelle Vie, dont l’objectif était ‘la culture d’un caractère parfait en tous’ par le biais d’une vie simple. Leurs premiers membres comprenaient des végétariens, des anti-vivisectionnistes, des abstinents, des anarchistes, des pacifistes tolstoïens et d’autres radicaux. Les Fabians se sont séparés de la Fraternité en raison de la priorité accordée par cette dernière aux objectifs spirituels plutôt qu’à ceux temporels, cherchant plutôt à s’engager plus directement en politique. Rejetant le cadre marxiste de la guerre des classes, ce nouveau groupe cherchait à rendre le socialisme acceptable pour les classes moyennes anglaises.