Tout le monde semble s’accorder à dire qu’il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Les hommes et les femmes sont des individus uniques, et donc ne doivent pas être stéréotypés. Pourquoi pas, cependant, n’est pas si clair. Ce ne peut pas être parce que tous les stéréotypes sont négatifs et offensants. Les Irlandais, par exemple, ont parfois été perçus comme fainéants, têtus et belliqueux, mais aussi comme charmants, spirituels et hospitaliers. Cela ne rend pas nécessairement le stéréotypage plus acceptable, mais cela suggère que c’est une affaire plus complexe que ce que ses critiques supposent.

Il existe une croyance dans les rues de Belfast et de Derry selon laquelle on peut dire si quelqu’un est catholique ou protestant simplement en le regardant, une conviction que tous les bons libéraux trouveraient naturellement scandaleuse. Néanmoins, il y a quelque chose là-dedans. En général, les catholiques et les protestants d’Ulster appartiennent à différents groupes ethniques, soit des Gaëls irlandais soit des Gaëls écossais, et de manière générale, ces groupes ont des caractéristiques physiques différentes, tout comme les Suédois et les Chinois. Une femme avec des cheveux noirs et des yeux bleus est susceptible d’être une Gaëlique irlandaise, et donc catholique d’origine, tandis qu’un homme court avec des cheveux roux est probablement d’origine écossaise, et donc de lignée protestante. Il peut bien y avoir des femmes aux cheveux noirs et aux yeux bleus en Ulster qui brûlent des images du Pape, ainsi que des hommes courts aux cheveux roux prêts à mourir pour lui, mais penser que cela réfute le point est simplement mal comprendre ce qu’est un stéréotype.

Les presbytériens d’Ulster ne sont pas réputés pour leur humour décalé, surréaliste ou leur sens de l’humour iconoclaste, mais cela est dû à leur héritage puritain écossais, pas à leurs gènes. Le sang-froid britannique en dit moins sur la nature de l’esprit britannique que sur le besoin de ne pas trahir de faiblesse aux yeux de vos sujets coloniaux. Les Norvégiens sont généralement plus grands que les Gallois. Les Britanniques de la classe ouvrière noire ont beaucoup plus de chances de devenir mentalement malades que Keira Knightley, un fait réprimé par ceux qui refusent de mettre les gens dans des cases. Les citoyens de Bute, Montana, ne se promènent généralement pas habillés de longues robes cramoisies tout en déclamant le Purgatoire de Dante, ou du moins ceux qui le font sont conseillés de marcher prudemment la nuit.

Nous pouvons déduire beaucoup de choses sur les individus à partir des informations les plus sommaires les concernant. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de jeter des gens par les fenêtres que les femmes, et la plupart des lecteurs du The New York Times sont peu susceptibles de croire que la meilleure façon de débarrasser Los Angeles de la guerre des gangs est de faire exploser une petite arme nucléaire au-dessus de la ville. Jusqu’à récemment, les Américains étaient plus susceptibles d’utiliser votre prénom lors de la première rencontre que les Anglais, bien que cela soit en train de changer. Quand j’étais étudiant à Cambridge, mon tuteur m’appelait ‘M. Eagleton’ lors de ma première année, ‘Terence’ lors de ma deuxième, et ‘Terry’ lors de ma troisième. Qui sait quel surnom érotique taquin il aurait pu inventer si j’étais resté dans son collège ?