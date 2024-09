Certes, tout ne doit pas être provocateur ou radical, et d’innombrables créatifs issus de milieux de classe moyenne sont des praticiens de classe mondiale qui méritent également d’être soutenus. Mais soyons honnêtes : le financement public est un jeu. Un jeu qui sélectionne ceux qui ont la confiance, le temps et le sentiment de droit pour y jouer, et qui possèdent une compréhension intuitive de ce qui plaira aux bailleurs de fonds. Un jeu qui rend toutes ces références répétées aux principes d’égalité, de diversité, d’inclusion et de durabilité trouvées sur chaque demande de financement de Creative Scotland quelque peu ironiques.

Aujourd’hui, une critique pointue d’une organisation publique comme Creative Scotland, ou de certaines factions qui l’entourent, est désormais susceptible d’être interprétée de manière peu généreuse par certains comme une preuve d’autres croyances indécentes — c’est la vie dans la guerre culturelle. C’est ce sentiment palpable que, en exprimant une opinion sur un sujet — le harcèlement injustifié de Jenny Lindsay — vous pourriez être entraîné malgré vous dans le tourbillon culturel de feu qu’est la guerre des genres et subir par la suite des dommages à votre carrière fragile.

Le traitement de Lindsay a été rendu d’autant plus odieux par la nature hautement personnelle, souvent intime, du harcèlement. Dans la comédie, les actes rivaux se moquent les uns des autres sur scène ou au pub. Dans le hip-hop, nous avons des battles de rap. Dans la scène poétique (une fois que les carnets en simili cuir sont délicatement placés dans les sacs en toile vegan biodégradables), des ressentiments pathologiques nourris pendant des années s’expriment à distance derrière des voiles de préoccupation pour la justice sociale. Et les assaillants de Lindsay ont justifié cela pour eux-mêmes comme nécessaire parce qu’elle est, dans leur esprit idéologique collectif, une femme extrêmement dangereuse dont les croyances représentent une menace directe pour la vie des personnes trans vulnérables.

Tout comme Lindsay et son féminisme critique du genre, les personnes trans, plaidant pour leurs droits, ont également le droit de choisir la meilleure façon de le faire. Cela dit, lorsque des activistes (comme n’importe qui d’autre) s’engagent si clairement dans des incitations à la violence contre des femmes qu’ils considèrent comme transphobes — ce qui arrive — alors peu importe la justification, cela doit être dénoncé dans les termes les plus forts possibles. Je n’ai pas compris pourquoi c’était une chose si controversée pour Lindsay de le faire en 2020 et pour être honnête, je ne comprends toujours pas, mais c’est ce qui a mis en mouvement toute cette triste poésie.

La poésie est soutenue de plusieurs manières, que ce soit par des subventions mises à disposition d’artistes individuels, ou d’autres organisations qui emploient, présentent, mentorent ou utilisent d’une autre manière des poètes. Ceux qui restent proches du sein du corps artistique et de ses satellites ne vivent pas exactement dans l’opulence, mais ils développent rapidement une intuition pour la sensibilité qu’il exige. Un risque que peu d’artistes prendront jamais est d’être vus en train de critiquer Creative Scotland ou de commenter toute controverse liée aux arts qui pourrait être interprétée comme un manque d’adhésion à cette sensibilité.

‘Un risque que peu d’artistes prendront jamais est d’être vus en train de critiquer Creative Scotland.’

En conséquence, beaucoup semblent heureux d’ignorer ce fiasco autour d’Alice Tarbuck parce que cela implique Jenny, qui est mauvaise, et a été mise en lumière par des publications de droite telles que le Mail et le Spectator, qui sont également mauvaises. Ce raisonnement hautement motivé signifie que des critiques valables sont souvent rejetées par des artistes non pas en raison de leur manque de mérite, mais en fonction de qui les émet et où elles sont publiées. Dans le cas de Tarbuck, le tapage n’est qu’un peu de balivernes unionistes Tory et tout va bien dans les arts, affaire classée. Eh bien, ce n’est pas bien et il est temps que plus d’entre nous le disent.