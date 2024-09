Situé au 30ème siècle après J.-C., Nous se déroule dans une société qui vise et prétend avoir atteint la perfection. Cela s’est produit après le traumatisme apocalyptique de la Guerre de Deux Cents Ans, qui a tué presque 99,8 % de la population. Afin de prévenir les conflits, tout conflit — tout ce qui différencie ou divise — a été minimisé ou excisé, y compris l’identité, l’excellence, l’idiosyncrasie, même la personnalité. La société nous est révélée par une ruse curieuse — à la fois un journal et un message destiné aux extraterrestres futurs ‘pour les sauver par la force et leur enseigner le bonheur’. C’est écrit par D503, un scientifique qui dirige la construction, non pas d’un brise-glace mais d’un vaisseau spatial appelé Intégral. Il est une sorte d’anti-Zamyatin qui s’est bien adapté au système et a peu de friction avec celui-ci, jusqu’à ce qu’il rencontre la rebelle I-330. Ses sentiments émergents pour elle menacent tout ce en quoi il croit. Par la nature disruptive de l’amour, il est introduit aux insurgés dédiés à renverser l’État Unique, un monde chaotique au-delà du Mur Vert, et au vertige de la liberté.

Bien que des romans dystopiques tels que Le Talon de Fer et Le Dormeur s’éveille soient antérieurs à Nous, tout comme les textes utopiques qu’ils renversaient, tant de tropes dystopiques, de Logan’s Run aux Hunger Games, émergeraient ici sous des formes alors innovantes. Zamyatin a remarqué très tôt l’obsession bolchevique pour ‘moderniser’ tout, en apparence, et l’a satirisée tout au long de Nous. Les institutions russes avaient abandonné leurs titres et héraldique autrefois archaïques, pour être remplacées par des acronymes, des abréviations et des mots-valises (Gosplan, NKVD, Comintern, GULAG, etc.), qui suggéraient le dynamisme. Il y avait aussi une obsession inquiétante pour la productivité, évoquée dans Nous avec son horloge de 24 heures, ‘inspirant’ la première ligne de 1984 : ‘C’était un jour froid et lumineux d’avril, et les horloges sonnaient treize.’

En effet, de nombreux aspects de Nous ont trouvé leur place dans 1984, bien que par le prisme sale du Londres post-Blitz. La surveillance est partout, bien que celle de Zamyatin provienne de bâtiments en verre et de dispositifs d’écoute plutôt que de téléscreens. Bien qu’Orwell ait attiré l’attention sur le roman dans un essai pour The Tribune, il est révélateur qu’il ait couvert ses traces en le condamnant avec des éloges timides, qualifiant le roman de : ‘l’une des curiosités littéraires de cette époque de brûlage de livres’ et ayant le culot d’insinuer que Le Meilleur des Mondes a plagié le livre. Là où Nous et 1984 diffèrent, c’est dans l’humeur et le format. Nous a un style avant-gardiste étrange qui rappelle le monde futuriste russe non encore anéanti de Vertov, Tatlin et consorts, tandis qu’Orwell est plus cendrier et spam. L’un s’envole vers l’oubli, et l’autre coule.

Toutes les grandes dystopies du futur, dit le truisme, parlent en réalité du présent. En inversant 1948 à 1984, Orwell a simplement suivi les fils de la duplicité dans la rhétorique contemporaine et la presse, les horreurs de la fin justifie les moyens en politique, les grotesques acrobaties morales exigées par toute orthodoxie corruptible mais infaillible. Ces choses étaient trop évidentes après les purges de Staline. Comment Zamyatin savait-il ce qui allait se passer avant que cela n’arrive ? Eh bien, pour une chose, il n’était pas le premier. L’anarchiste Mikhaïl Bakounine était cinglant dans ses échanges avec Karl Marx — ‘l’instinct de liberté lui manque ; il reste de la tête aux pieds, un autoritaire’ — et prédisait correctement où son évangile mènerait. Zamyatin avait la dimension supplémentaire d’être ingénieur et on pourrait supposer, dans le ton de notre époque, qu’il écrivait sur la façon dont la technologie nous corrompt. Mais au lieu de cela, il a montré comment nous corrompons la technologie et l’utilisons les uns contre les autres. Il connaissait la physique à coup sûr, mais il connaissait encore mieux la nature humaine.

Les présages sont sombres dans Nous. En termes soviétiques, ‘la guerre entre la ville et la campagne’ dans la Guerre de Deux Cents Ans prophétise l’enfer de la collectivisation et le Holodomor. L’inquiétude que nous pourrions ressentir aujourd’hui en lisant Nous, cependant, est une reconnaissance rampante. Il écrit sur le culte de la productivité du taylorisme et comment ‘il n’a pas pensé à étendre sa méthode à l’ensemble de la vie, à chaque étape, à toute la journée’, ce qui prédit le tumulte incessant d’aujourd’hui, où tout, de la sexualité au traumatisme, est monétisé et brandé. Dans le discours des personnages de Zamyatin, nous pourrions voir une condition contemporaine particulière ; ils préparent continuellement ce qu’ils disent avec des explications rituelles et la performance de l’auto-dénonciation, que nous voyons aujourd’hui dans les catéchismes identitaires et, par exemple, les reconnaissances de terres qui ne font rien pour aborder l’injustice ou le vol de terres. Des mantras familiers, des censeurs internes et des signaux de groupe sont évidents tout au long du dialogue de Nous, malgré le fait qu’il ait été écrit il y a un siècle.

Nous nous montre que des phénomènes contemporains comme le cry-bullying, les spirales de pureté et les espaces sûrs ne sont pas uniquement contemporains, en partie parce qu’ils sont simplement des symptômes laïcisés de la foi : ‘L’idéal d’ordre mathématique absolu est devenu si ancré dans l’esprit du protagoniste… qu’il ressent maintenant une oppression réelle de ce qui contraste avec les enseignements de l’État Unique.’ Il pourrait offrir un certain réconfort de savoir que les lâches ont toujours été avec nous. Zamyatin souligne à juste titre que la victoire du dogme sur la libre expression entraîne ‘l’entropie de la pensée’, et il s’insurge contre la politisation ouverte de la littérature, qui se termine toujours par la convention, sinon par l’esclavage pur et simple.