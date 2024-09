C’est dans cet état amer et flou, dans un avion lors d’un autre voyage d’affaires, qu’il rencontre le hipster insouciant et charismatique qui a fait de ce film un objet culte, le demi-dieu du cinéma dont le nom a déjà résonné à travers une génération et résonnera sûrement dans la suivante : Tyler Durden, joué de manière indélébile par Brad Pitt. La nuit de leur rencontre, après avoir bu dans un bar, le Narrateur et Tyler commencent à se battre dans le parking, plus ou moins par curiosité. Aucun des deux hommes n’a jamais été en bagarre auparavant. Lorsque, lors de nuits suivantes, ils répètent ces combats récréatifs en plein air, des hommes commencent à se rassembler pour regarder, puis certains, puis beaucoup, de ces hommes s’associent également pour se battre. Le Narrateur et Tyler exposent ainsi deux forces puissantes agissant, cachées, parmi la population considérable d’hommes comme eux : un désir de se battre et un désir de rejoindre un club. Ou, pour le dire moins légèrement, ils découvrent que des hommes comme eux portent une faim désespérée d’apprendre quelque chose de vrai et d’essentiel sur eux-mêmes en dehors de leurs vies engourdies et ennuyeuses, même si cela implique de la douleur, des blessures et des défigurations ; et ils apprennent que, pour ces hommes, le meilleur moyen de commencer ce chemin de découverte est en compagnie d’autres hommes.

Ce message n’est pas nouveau, bien sûr. Par exemple, les jeunes hommes terrifiés à l’idée d’être envoyés à la guerre l’ont souvent manqué — l’extrême de l’expérience, la profonde camaraderie forgée dans cette extrémité — une fois qu’ils sont revenus à la sécurité et au confort de la vie ordinaire. Ni Fight Club n’est la première œuvre d’art à utiliser cette opposition comme critique, à faire paraître la vie ordinaire fausse et décadente en comparaison avec la douleur et la terreur. Quand je dis que Fight Club est tellement des années 90, je veux dire que, tant dans son contenu que dans son ton, son message critique exprime des fixations spécifiques qui ont fleuri dans cette décennie et, d’une certaine manière, l’ont définie. Dans le film, celles-ci semblent être une combinaison de kitsch et de style, de ridicule et de sérieux. Fight Club est plus ringard et plus puéril que ce qu’un spectateur adulte devrait pouvoir tolérer, mais, grâce au génie de David Fincher à évoquer la paranoïa à travers l’image et l’action, et grâce à la performance exaltante de Pitt, il porte une suggestion convaincante de signification profonde et d’enjeux élevés qui transcende les détails spécifiques à la période de son monde.

À certains égards, ces détails sont intéressants précisément à cause de la décennie fertile et frivole qu’ils illustrent. Parmi les choses que le Narrateur déplore ou ridiculise tout au long du roman et/ou du film, on trouve : avoir un emploi, avoir un patron, le catalogue Ikea, avoir une femme, des amis qui se sont mariés, ses services de table, les riches, son canapé, le contenu de son réfrigérateur, son condo, son immeuble de condos, la publicité, les pères, son père et l’analyse des risques. Beaucoup de ces petites plaintes reflètent les angoisses qui se sont cristallisées en forme populaire après la disparition dramatique du communisme soviétique, lorsque l’idée de guerre nucléaire s’est estompée et, pour les jeunes dans l’Occident aisé, une paix perpétuelle du capitalisme libéral semblait se répandre comme un brouillard dans toutes les directions. Il est approprié que le Narrateur soit dépeint comme un bourgeois en herbe, avec une éducation universitaire et un emploi désirable à gérer des abstractions. L’inquiétude face au nouvel ordre a grandi de manière plus conspicue parmi les riches et bien éduqués, qui se tenaient au milieu du calme géopolitique et des opportunités abondantes et se demandaient : ‘Est-ce tout ce qu’il y a ?’ Et les tentatives du Narrateur de faire face à ce triomphe ambigu à travers une sorte de drôlerie postmoderne sur son propre consumérisme transmettent parfaitement le style critique conscient de l’époque, lorsque des magazines comme AdBusters et The Baffler s’en prenaient au capitalisme en lançant de l’ironie et du mépris contre les mondes symboliques construits par ses filiales de divertissement et de publicité. Même lorsque le film devient plus violent, et que les combattants du club de combat se transforment en une sorte d’insurrection, leurs actes de désordre ont généralement un caractère ironique, symbolique et théâtral. Ils contrent le spectacle du capitalisme par des gestes spectaculaires de leur propre cru. Encore une fois, tout cela est très des années 90.

Ce qui est également très des années 90, c’est la manière dont Fight Club capture le tourment intérieur du Narrateur, la maladie spirituelle et émotionnelle qui l’envoie, lui et ses suiveurs, à la recherche de soulagement et de rédemption en premier lieu. C’est ici que la pertinence actuelle du film, le sens qui lui a été donné dans la guerre culturelle contemporaine, devient un peu étrange. Certains écrivains conservateurs voient Fight Club comme célébrant les vertus masculines perdues de la dureté guerrière et du sacrifice, et offrant une critique du régime de moralité publique et d’économie politique de plus en plus, oppressivement féminisé d’aujourd’hui. Les jeunes hommes qui en ont fait le film culte ultime l’ont généralement embrassé dans cet esprit. Étant donné l’éros masculin du film, cela est compréhensible. Mais la compréhension extrêmement spécifique à la période de Fight Club de ce que sont les hommes et de ce qui leur manque en fait un candidat étrange pour jouer ce rôle dans la guerre culturelle.

Pourquoi, par exemple, le Narrateur ne peut-il pas dormir ? De quoi a-t-il besoin ? Ce dont il a besoin, apparemment, ce que sa culture ne lui permet pas de faire, c’est de pleurer. Il a retenu ses larmes, mais maintenant, grâce à sa participation au groupe de soutien pour le cancer des testicules, il peut tout laisser sortir. Une fois qu’il pleure, il dort. Au groupe des parasites cérébraux, il apprend à identifier l’« animal totem » — un mignon pingouin — qui vit profondément dans son esprit, peut-être en train de s’amuser là avec son « enfant intérieur », qu’il cherche et trouve dans le cancer des testicules et les parasites cérébraux, jusqu’à ce que la maudite Marla apparaisse et bloque l’accès à son enfant intérieur. Tout cela exprime une culture thérapeutique particulière des années 90 qui a été laissée de côté dans ses détails, pour la plupart, mais qui est un précurseur évident de la culture thérapeutique qui façonne aujourd’hui l’esprit humain. En d’autres termes, le schéma thérapeutique qui informe la vision de la psyché masculine dans Fight Club est un ancêtre proche de la perspective selon laquelle les hommes réticents sont maintenant cajolés et harcelés pour s’engager. Dans la psychothérapie des années 90, la métaphysique émancipatrice de la contre-culture des années 60 a gagné un nouveau pouvoir grâce à cette figure de l’enfant intérieur, et à la dispensation thérapeutique qui encourageait les patients à blâmer tout sur leurs parents, même s’ils devaient inventer des souvenirs pour étayer leur cas. Ces tropes sont si omniprésents dans Fight Club qu’ils fonctionnent comme une sorte d’anthropologie.

Ce n’est pas seulement le Narrateur triste. Lorsque le macho flamboyant Tyler apparaît et commence à disserter sur ce qui ne va pas dans le monde, il évoque les mêmes thèmes que le Narrateur, bien que dans des tons plus bruyants et plus enjoués. Lorsqu’à un moment donné il déclare : ‘Nous sommes une génération d’hommes élevés par des femmes’, cela ressemble à un appel aux armes dans la bataille des sexes. Il semble nommer le tourment des hommes d’aujourd’hui — leur soumission par les femmes. Mais ni lui ni le Narrateur ne critiquent jamais l’influence des femmes. La déclaration de Tyler s’attaque à un autre vilain — les hommes.