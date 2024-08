‘La substance de leurs remarques et le transfert de la responsabilité ultime sur le gouvernement servent, en effet, à minimiser l’agence des émeutiers.’

Considérons, ensuite, la progression du récit des émeutes. Cela est généralement présenté sous les atours d’une sociologie médiatique de niveau universitaire qui soutient que les émeutes sont alimentées par une combinaison de désinformation et de démagogie populiste de droite. Comme cela a déjà été documenté de manière exhaustive, de nombreux comptes X éminents avaient diffusé de fausses informations sur l’identité de l’attaquant de Southport, affirmant que c’était un demandeur d’asile musulman qui était entré illégalement au Royaume-Uni par bateau ; il était, en fait, né au Royaume-Uni de parents rwandais. Selon un rapport de Marianna Spring, la « correspondante de la désinformation et des médias sociaux » de la BBC, cela a servi à « enflammer des tensions préexistantes » et a probablement affecté le cours des événements qui ont suivi. Alan Rusbridger est allé encore plus loin, soutenant dans Prospect qu’ « un virus maléfique » de désinformation et de discours de haine d’extrême droite sur X avait « mené aux émeutes » à Southport ; Owen Jones blâme « un écosystème populiste de droite beaucoup plus large » qui a enflammé des gens ordinaires de la classe ouvrière dans une « frénésie anti-migrants et anti-réfugiés ».

Il y a deux problèmes clés avec cette ligne d’analyse. Le premier est qu’il suppose que, si les émeutiers de Southport n’ont pas été exposés à de fausses informations, ils ne seraient pas descendus dans la rue pour protester ou n’auraient pas ciblé violemment une mosquée de la ville. Mais cela ne tient pas vraiment, puisque les troubles à Southport se sont produits après qu’il soit devenu clair qui était le coupable. En effet, dans la violence qui s’est déroulée, la police et la mosquée étaient, en effet, devenues des effigies détestées pour l’attaquant de Southport et le gouvernement indifférent que les émeutiers blâmaient pour l’avoir produit.

Le deuxième problème est que, en supposant que les manifestants avaient été radicalisés par une machine de colère d’extrême droite en ligne, les progressistes ne prennent pas au sérieux la possibilité qu’ils aient pu avoir leurs propres raisons de protester. Si la rhétorique de Tommy Robinson résonne parmi ce groupe, cela pourrait bien être parce qu’elle capture fidèlement leurs expériences « vécues » et non parce que Robinson lui-même a des pouvoirs mythiques de manipulation rhétorique.

Une manière alternative et plus prometteuse d’analyser les émeutes serait de se concentrer sur les profils des quelques violents à leur tête, sur les liens (s’il y en a) qu’ils ont avec des activistes de droite, et sur la question de savoir si leur violence était planifiée à l’avance. Mais nous ne le saurons pas tant que des condamnations ne seront pas prononcées — et cela prendra un certain temps. D’après les images en ligne des émeutes, la majorité des gens violents semblent être de jeunes hommes et la violence elle-même semble mal coordonnée et incompétente. Il semble également y avoir un aspect carnavalesque à certains des échanges violents entre les émeutiers et la police : un nombre non négligeable d’émeutiers semblent clairement prendre du plaisir et il n’est pas inconcevable de penser que leur implication pourrait avoir été motivée par le simple frisson de tout casser et de défier l’autorité.

Dans son étude brillante sur le hooliganisme dans le football anglais, Among the Thugs, Bill Buford parle de l’« état d’euphorie et d’adrénaline » qui accompagne la violence de foule et de la manière dont l’euphorie elle-même, et non des facteurs sociaux scientifiques plus profonds, est la clé pour la comprendre. Nous ne devrions pas sous-estimer cela comme un facteur dans les émeutes actuelles, surtout dans des endroits où la joie est rare. De nombreux participants filment également le désordre avec leurs téléphones, et peut-être qu’eux aussi tirent un certain plaisir indirect à le faire, tout comme les véritables émeutiers tirent peut-être un plaisir supplémentaire en sachant qu’ils sont filmés.

Revenant à la question des griefs des manifestants, il est évidemment important que nous comprenions ce qu’ils sont et que nous les prenions au sérieux. Après tout, de nombreux manifestants et leurs partisans ont été clairs sur ce qu’ils sont vraiment. Ils croient qu’il existe un système de police à deux vitesses dans ce pays qui favorise les musulmans et d’autres minorités au détriment des blancs ; ils croient que les médias traditionnels sont biaisés dans leur couverture de la criminalité et du désordre ; et ils croient que les élites privilégiées au gouvernement les haïssent, eux et leur culture, tout en s’efforçant d’ apaiser les musulmans et d’autres non-blancs.