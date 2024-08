Ensuite, le début

des années 90 a vu la rupture désordonnée par excellence : Charles et Diana.

Chaque célébrité depuis, noble ou non, a suivi dans le sillage laissé par ce

couple le plus toxique et tragique. Les briefings de presse, la ‘dressing de la

revanche’ ; le génie de Diana mêlant vulnérabilité publique et sens des médias

est devenu le modèle pour toutes les femmes lésées, un modèle que Molly-Mae est

sûre de se retrouver à reproduire, consciemment ou non.

Que Charles et Di

aient été un couple royal est significatif. Autrefois, les mariages royaux

modélisaient la fidélité chrétienne au public, même, et peut-être surtout,

lorsque les maîtresses étaient un secret de polichinelle. Des reines réussies,

comme Catherine de Bragance ou Caroline d’Ansbach, maintenaient un stoïcisme

digne face à l’infidélité tonitruante. Comme elles, Diana, la vierge

adolescente, a été choisie pour sa douceur — et autrefois, cela aurait été

préservé par le stoïcisme ancien de la coutume royale. Mais elle avait été

largement sous-estimée : la fille qui, de droit, aurait dû être un paillasson

saint avait, en fait, la ruse révolutionnaire d’Anne Boleyn (qui, ce n’est pas

un hasard, était une ancêtre lointaine à la fois de Diana et de Camilla

Parker-Bowles). La chérie des tabloïds a mis fin aux politiques de cour

soigneusement orchestrées : désormais, la presse, correctement cajolée, pouvait

utiliser l’archétype de l’amant tourmenté, pionnier par Pickford et Taylor,

pour créer une véritable célébrité d’une épouse royale — et encore mieux, une

martyre.

Toutes les

ruptures de célébrités depuis celle-ci, de Brangelina à Katie Price et Peter

Andre, ont suivi la même routine. Elle est folle et jalouse, dit l’homme ; il a

rompu ses promesses, dit la femme. Ses amis ‘se rassemblent autour d’elle’ —

comme lorsque Molly-Mae ‘a brisé le silence’ avec une Mercedes pleine de dames

d’honneur pour un voyage d’urgence chez McDonald’s. Il est photographié dans

des boîtes de nuit de qualité variable, entouré de versions moins importantes

et plus affamées de son ex. Désormais, les célébrités sont connues pour engager

des ‘coachs de rupture’ pour les guider dans ‘la guérison de leur cœur’ (la

marque de style de vie de Kourtney Kardashian a un consultant interne pour

exactement ça). Sans aucun doute, une grande partie de ce rôle, lorsqu’il

s’agit de clients de haut niveau, impliquera une chorégraphie médiatique : la

première ‘nuit entre filles’, le premier nouvel homme, le premier ‘swipe’ sur

l’ex.

C’est un schéma

que, pour la plupart, nous, en tant que voyeurs, avons créé à travers notre

appétit insatiable pour la souffrance publique. Ces mots sont réconfortants

pour nous, car ils renforcent les rôles de genre stéréotypés des relations.

Pour les spectatrices en particulier, il y a une grande catharsis à voir

l’infidélité infligée à des femmes célèbres : cela nous rassure que nous sommes

unies dans le mécontentement. Plutôt que de nous sentir jalouses des personnalités

riches et glamour, nous nous sentons délicieusement proches de leur souffrance.

Pour les célébrités, cette schadenfreude est transactionnelle : si votre

travail est d’être célèbre, comme c’est le cas pour Molly-Mae, une rupture

publique — en particulier une rupture ‘choc’ — est, de manière perverse, la

meilleure chose qui pourrait vous arriver. Un rebranding va s’ensuivre,

accompagné de partenariats d’entreprise sans fin.

L’industrie des

influenceurs est construite uniquement autour des personnalités, des soap

operas de la vie réelle. En raison des frontières floues entre la réalité et la

performance, Molly-Mae n’a, je suis désolé de le dire, donné à elle-même aucune

autre option que de réenregistrer publiquement ses traumatismes privés. La

glissade est si absolue que toute émotion authentique devient suspecte : bien

qu’il serait injuste de suggérer que l’ensemble de la relation de cinq ans du

couple était motivé par des relations publiques (après tout, les célébrités ont

aussi de vraies relations produisant de vrais enfants), l’adoration privée doit

toujours être filtrée à travers le prisme de l’avatar en ligne de chaque

partie. La fascination publique adultère l’amour : il doit être difficile

d’être ébloui par quelqu’un que tout le monde connaît déjà tout ; cela doit

ressembler à mentir au lit avec un hologramme. Et en raison de l’ubiquité de la

presse — chaque fan avec un téléphone est désormais un reporter de célébrité —

cette publicité est inévitable.

En ce sens, le

chagrin de Molly-Mae n’est pas le choc qu’il est censé être. C’est

l’accomplissement d’une promesse, un contrat tacite entre les spectateurs et

les performeurs, les consommateurs et les vaches à lait. Nous sommes des dieux

vengeurs exigeant un sacrifice de célébrités sous contrat — le sang est notre

récompense pour avoir respecté notre part du marché : utiliser le code

‘TOMMYMAE4EVA’ pour 10 % de réduction sur notre premier achat. Bien que je sois

sûr que Double M croit encore à la fiction de sa propre vie privée, et serait

horrifiée de se reconnaître comme une participante volontaire à son chagrin

public, c’est exactement ce qu’elle est.