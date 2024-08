Quant à la question de savoir qui est vraiment Kamala Harris, la réponse était que même la grande majorité de ses fervents partisans s’en moquait éperdument. Avant juillet, il n’y avait pas de fervents partisans de Kamala Harris. En réalité, les démocrates ne votent pas pour Harris, bien qu’ils puissent apprendre à l’aimer avec le temps ; ils votent pour les démocrates, qui est un puissant vertical politique capable de s’appuyer sur le meilleur talent en matière d’image du pays. L’objectif sur lequel l’ensemble du parti pouvait s’accorder était de battre Donald Trump, ce qui était l’objectif que le discours d’acceptation de Harris était conçu pour atteindre.

La première partie de ce discours était un chef-d’œuvre, que Harris a parfaitement habité. Écrit dans une voix américaine classique, à la fois élevée et simple, et influencée par des histoires d’immigrants plus récentes, il racontait comment Harris avait été élevée avec sa sœur cadette Maya dans un quartier populaire de la ville dure d’Oakland par leur mère médecin au caractère bien trempé, qui avait fait tout le chemin depuis l’Inde jusqu’en Amérique pour guérir le cancer. Il y avait des souvenirs touchants de camions de déménagement, avant que la famille ne trouve un foyer dans un quartier de classe moyenne où une multitude de voisins amicaux étaient prêts à aider chaque fois que maman travaillait tard.

Il ne fait aucun doute que les détails de cette histoire sont tous vérifiables. Mais en tant que récit autobiographique, ils servaient à éluder autant de l’éducation de Harris qu’ils en révélaient — l’aliénation précoce entre ses parents, culminant dans un divorce amer et une bataille pour la garde, suivie par le déménagement de sa mère avec Harris et sa sœur d’Oakland à, de tous les endroits, Montréal, où Harris a en fait été au lycée et où la langue officielle dans les écoles et autres lieux publics est le français. Il y avait peu de mention de son héritage afro-américain, que le Parti a choisi de mettre en avant à travers la noirceur plus performative et la coiffure de sa sœur Maya. Que s’est-il passé avec sa relation avec son père après qu’elle ait été une petite fille ? Sont-ils au moins en bons termes ? Sa mère n’est-elle pas morte du cancer, au lieu de le guérir ?

En tant que soap opera en prime time, l’histoire de Harris a encore quelques défauts à corriger. Depuis les sièges bon marché au sommet de l’arène, cependant, il était possible d’imaginer pendant le premier quart du discours que l’on assistait à la création de l’histoire, comme lors du discours inaugural de la convention d’Obama en 2004, ou de son discours d’acceptation en 2008. Nous assistions à quelque chose de nouveau, ou du moins au dévoilement d’une nouvelle ligne de produits prometteuse, ciblée particulièrement sur le cœur démographique du Parti des femmes célibataires, avec un potentiel de croissance parmi les femmes mariées également — Obama Lite.

Puis tout s’est effondré, grâce à quiconque dans le comité de rédaction qui a décidé d’abandonner la positivité et de recycler de vieilles attaques contre Donald Trump, ce qui est le type de travail qui est mieux laissé aux substituts lors de la fête de mariage. Personne ne veut entendre la mariée elle-même devenir négative. La manière de Harris a audiblement changé en livrant les lignes d’attaque, et sa voix est devenue désagréablement insinuante et cynique. L’écriture elle-même était paresseuse, et faisait paraître la candidate désagréablement comme une opportuniste. Le charme était rompu.

Après s’être enfoncée dans un trou, Harris a réussi à en sortir en soutenant avec passion, et avec un véritable sentiment, à la fois le droit d’Israël à une sécurité réelle et le soutien et les armements américains illimités, et, en même temps, le droit absolu des Palestiniens à la liberté et à l’autodétermination, présumément dans un État palestinien libre et indépendant. Que ces deux miracles puissent être réalisés en même temps, et en fait se rendent possibles l’un l’autre, est l’une des formules magiques de la diplomatie américaine au Moyen-Orient qui n’a apparemment aucun fondement dans la réalité. Mais pendant un moment, Harris a réussi à rendre cette association convaincante. Plus important encore, ce faisant, elle a transmis de la force, de la passion et de la détermination.

Une leçon pour les scénaristes du Parti devrait être que Harris est à son meilleur lorsqu’elle transmet de la force. Elle sonne comme une guerrière. C’est parce qu’elle est avant tout une procureure plutôt qu’une défenseure de la justice sociale ou une penseuse profonde. À l’inverse, elle sonne le pire lorsqu’elle semble cynique à propos de la loi, ce qui est un risque professionnel d’être procureur, ou lorsqu’elle essaie d’expliquer la géopolitique, ou de réciter de la poésie. Laissez cela à Obama, qui a tenu la foule dans le creux de sa main mardi soir en prononçant des banalités sur la fin de la division politique qui auraient pu être recyclées d’émissions de National Public Radio vieilles de plusieurs décennies. Cela a fonctionné, cependant, car Obama manie son stilettos dans l’ombre, et son niveau de compétence politique et de ressenti est hors du commun.

En tout, le Miracle de Chicago, comme il sera sans doute connu, était un acte magique fracturant la réalité, semblable à voir votre grand-mère se lever de la table à dîner et reproduire parfaitement le célèbre ‘Doom Loop’ d’Olga Korbut des Jeux Olympiques de 1972. Il y a moins de deux mois, les démocrates semblaient en mauvaise posture — et c’était avant que Trump ne soit tiré lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, et ne réponde en levant le poing en l’air et en criant ‘Combattez !’. C’était aussi de la magie.

Maintenant, un plus grand acte magique s’est produit : Joe Biden est parti, et les trois ans et demi de sa présidence ratée sont partis avec lui. Comme l’ont souligné orateur après orateur, Trump représente le passé, tandis que le Parti représente l’avenir. Trump se représente lui-même, tandis que le Parti nous représente. L’opposition rhétorique est efficace. Magiquement, le candidat démocrate représente de manière plausible le changement et les personnes luttant contre le pouvoir, alors que les démocrates eux-mêmes sont en fait le parti au pouvoir.

La foule a également aidé. Les gremlins de genre aux cheveux verts, les émeutiers antifa masqués de keffiyehs, et la rhétorique raciale accusatrice et divisive — tout cela a été magiquement banni. C’était comme si quelqu’un quelque part avait actionné un interrupteur, ou menacé de couper les chèques à la classe d’organisateurs radicaux du Parti, et avait fait des démocrates le parti des Américains normaux à nouveau. Partout où vous regardiez dans le United Center jeudi soir, il y avait des Américains de toutes races et croyances agitant le drapeau américain et se lançant dans des chants spontanés de ‘USA ! USA !’. De plus, les chants semblaient entièrement sincères. Oui, les gens dans la salle suivraient docilement le parti où qu’il les mène, mais il s’avère que la plupart d’entre eux sont plus à l’aise pour exprimer leur fierté pour leur pays et agiter le drapeau que pour appeler à l’abolition de la police ou exiger que les enfants des écoles publiques utilisent des toilettes sans genre. Peut-être que toute la bizarrerie et la folie apparente des huit dernières années n’étaient qu’un mauvais rêve, ou le produit d’une sorte de manipulation par deepfake d’IA de droite.

Ou peut-être que les créateurs d’image du Parti, confrontés à la désintégration soudaine de la pseudo-réalité convenue dans laquelle Joe Biden dirigeait le pays si efficacement qu’il était sur le point de devenir le plus grand président américain depuis FDR, ont utilisé la formidable machinerie à leur disposition pour construire une nouvelle pseudo-réalité en l’espace de cinq semaines, puis l’ont enfoncée dans le cerveau de tout le monde. Oui, nous vous avons menti sans relâche pendant les trois ans et demi passés sur qui dirigeait le pays, et ce que nous faisions réellement — mais croisez nos cœurs, nous vous disons maintenant la vérité. Kamala Harris prendra des décisions difficiles concernant un avenir américain basé sur le mérite, plus compatissant et inclusif, tout en défendant la liberté à travers le monde. De plus, c’est une reine de beauté. De plus, nous aimons le football.

Confronté à de telles merveilles, le cerveau ne peut s’empêcher de se rebeller contre des entrées sensorielles familières. Ai-je vraiment vu cela ? Bien sûr que non. Sauf que c’est juste là devant moi. Le monde que je peux voir, sentir et toucher est-il réel ? Ou est-ce simplement une projection guidée, conçue par des forces invisibles et potentiellement malveillantes ? Et si rien n’est réel, pourquoi ne pas croire en ce que tout le monde veut aussi croire. Peut-être que le choix le plus sûr, dans ces circonstances, est de rester quelque part entre la croyance et l’incrédulité tout en espérant que les personnes en charge du grand spectacle trouvent un script encore plus nouveau et meilleur une fois que Donald Trump sera enfin parti.