Pendant un temps,

cela a fonctionné : le mouvement a réussi à déplacer le programme politique

vers la droite à partir des années Reagan. Mais cela a également eu un coût :

jusqu’alors, le conservatisme s’appuyait largement sur des hommes d’affaires qui s’étaient engagés dans l’activisme pour

s’opposer à des mesures qu’ils n’aimaient pas. Dans l’ère d’après-guerre, les

entreprises ont commencé à externaliser ce travail à des activistes à plein

temps. Là où il y avait autrefois des professionnels conservateurs, il y avait

maintenant des conservateurs professionnels, représentés par des

figures comme l’éditeur de National Review, William F. Buckley Jr.

Ce changement a eu des effets profonds sur le caractère de la politique

conservatrice, qui allait devenir intellectuelle comme jamais auparavant. Cela

a laissé le mouvement vulnérable aux chocs du monde réel que ses théoriciens ne

pouvaient pas comprendre.

Le premier d’au

moins deux chocs a eu lieu dans les années 90 : les démocrates ont commencé à

siphonner des

professionnels du secteur privé du GOP sous Bill Clinton et les « Nouveaux

Démocrates’ qui ont embrassé

avec enthousiasme l’industrie

financière tout en restant socialement libéraux ; cela a relancé la tendance à

la polarisation éducative. La génération suivante de yuppies avait donc moins

de raisons de rester avec les républicains lorsqu’ils pouvaient rejoindre les démocrates

nouvellement dynamiques et glamour. La droite perdait la bataille pour le

prestige culturel, grâce en grande partie aux mêmes forces du marché libre

qu’elle avait libérées, qui ont grandement

incité la

participation des femmes sur le marché du travail et dévalué l’importance sociale des familles ;

l’effet déstabilisant du capitalisme hyper-financialisé sur la culture avait

été volontairement ignoré. À cette époque, l’attaque du vice-président

républicain Dan Quayle contre le personnage de sitcom Murphy Brown préfigurait la guerre de Vance

contre les « femmes aux chats’, et pendant un temps, Quayle semblait aussi « bizarre’

au vu des susceptibilités changeantes de cette décennie.

Un secteur

financier radicalement déréglementé, associé à un secteur technologique

surestimé, a propulsé la transformation de l’Amérique en un simulacre post-industriel et post-matériel , précisément le genre

d’environnement dans lequel prospèrent les fonctionnaires de type Nouvelle

Classe. En effet, la ligne entre l’ancienne Nouvelle Classe et les PMC du

secteur privé de la nouvelle économie sans friction deviendrait de plus en plus

floue. Les secteurs financier et technologique sclérosés au cœur du système ont

cessé d’être compétitifs dans un sens classiquement capitaliste et en sont

venus à ressembler au même Léviathan immuable que les conservateurs voyaient

dans le secteur public, avec une abondance de « bullshit jobs’ de création

d’emplois, supervisés par des départements RH autoritaires.

Les échecs de ce

statu quo ont contribué à mettre Trump au pouvoir, le deuxième choc majeur.

Mais l’administration Trump s’est soudainement éloignée de sa promesse

populiste de 2016 et a plutôt renforcé le fondamentalisme du marché libre, en

adoptant des politiques qui ont

disproportionnellement bénéficié aux mêmes secteurs

d’entreprise responsables

de la dysfonction. En plus de cela, elle s’est fortement engagée dans des

causes conservatrices sociales, comme l’avortement, même alors que les

attitudes populaires ont

considérablement évolué vers un nouveau centre. Que s’est-il passé ? La réponse se

trouve chez les mêmes

conservateurs professionnels, qui ont composé cette administration et le GOP du Congrès.

Les apparatchiks

de la droite étaient figés dans la logique immuable de leurs propres

institutions engourdies, qui soutenaient l’inviolabilité à la fois des marchés

libres et du conservatisme social (tout en refusant de reconnaître sérieusement

les tensions entre eux), indépendamment de tout changement dans le contexte

social plus large. En effet, ils sont devenus des « Right-PMCs’ [NdT : Private

Military Companies]. Car l’écosystème tentaculaire des think tanks

conservateurs dans lequel ils sont élevés n’est désormais pas différent du

reste de l’économie dominée par la Nouvelle Classe : des bureaucraties

semblables à des ONG qui vivent de la générosité des donateurs délivrent seulement des

accréditations et

gèrent une vaste économie symbolique d’idées abstraites et de vertus morales

officiellement approuvées. Le Conservatisme Inc. est devenu fonctionnellement identique au même

établissement académique progressiste que ses polémistes attaquent

régulièrement, seulement avec un ensemble de signifiants culturels et

idéologiques échangés contre un autre.

Et bien que ces

échecs aient délégitimisé de nombreux anciens think tanks aux yeux des jeunes

conservateurs intellectuels, étant eux-mêmes des Right-PMCs éduqués à

l’université, leur seule réponse a été de proposer une alternative souterraine

d’économie symbolique basée sur la circulation de mèmes audacieux et

d’idéologies réactionnaires. Ce soi-disant « dissident Right’ souhaite simplement reproduire

l’écosystème Right-PMC existant mais équipé de dogmes nietzschéens et « basés’

au lieu de dogmes conservateurs traditionnels. Mais il n’est pas moins marqué

par la même culture intellectuelle vaniteuse qui a caractérisé le conservatisme

d’après-guerre : ses défenseurs, comme Buckley, tendent à être efféminés,

élitistes et éclectiques; et beaucoup des « styles de vie

alternatifs’ colorés (pour utiliser un euphémisme) associés à la Nouvelle

Droite proviennent de ces courants

réactionnaires en ligne.