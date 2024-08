Une explication de cette divergence artistique est le type de travail industriel qui dominait Cottonopolis de Lowry par rapport au bassin houiller de Durham de Cornish. Friedrich Engels a un jour écrit sur la ‘misère sans nom’ des travailleurs qu’il observait à Manchester, et des romanciers de Charles Dickens à nos jours ont décrit avec horreur son obscurité stygienne et ses usines sataniques. Mais les bassins houillers étaient différents ; ici se trouvait un paysage qui n’était en aucun cas pittoresque et rural, mais qui n’était pas non plus tout à fait sinistrement urbain. Les mineurs ici avaient aussi une étrange relation amour-haine avec les mines, où le travail pouvait être épuisant et souvent mortellement dangereux, mais il pouvait aussi être satisfaisant et souvent palpitant. Mon propre grand-père mineur racontait des histoires sur une intense camaraderie au travail jusqu’au jour de sa mort.

Les mineurs ont également créé une culture distinctive, où un intérêt pour les arts n’était pas rare — pensez simplement aux Pitmen Painters, ou même à Billy Elliot. Cornish lui-même a un jour déclaré : « J’en ai assez d’être regardé comme une sorte d’animal de zoo ou de spécimen… Cela suppose qu’un homme qui travaille dans une mine n’est pas capable d’écrire, de peindre ou de jouer de la musique. Mais ce n’est tout simplement pas vrai. » Bien sûr, tous les mineurs n’étaient pas autodidactes. Mais l’attitude de Cornish était certainement partagée par mon propre grand-père, qui lisait avec voracité et avait toujours un carnet de croquis à portée de main.

Un autre trait caractéristique des bassins houillers était les clubs d’ouvriers, et Cornish était un peintre fabuleux des scènes de bar. Parmi mes préférés dans l’exposition se trouve son image souvent reproduite de deux hommes portant des casquettes à l’anglaise et s’appuyant sur le bar, un lévrier à leurs pieds. Ces hommes sont ‘Tosser’ Angus et Joe Hughes, des mineurs qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Durham Light Infantry, et qui étaient parmi les derniers hommes à quitter les plages de Dunkerque, avant de connaître des combats brutaux en Afrique du Nord et en Sicile.

Dans la vision de Cornish, les mondes du travail et des loisirs sont strictement genrés. Aucune femme n’apparaît à la mine, où elles avaient été interdites de travailler depuis les années 1840, et la salle de bar était un domaine masculin. (En effet, j’ai vu des femmes être escortées hors du bar de clubs d’ouvriers aussi récemment que dans les années 90.) Les mineurs pouvaient être aussi superstitieux que des marins dans leur attitude envers les femmes, et il était considéré comme malchanceux de croiser une femme en se rendant à la mine.

Cette division genrée du travail était dictée par les besoins de l’industrie charbonnière, qui avait besoin de ses pur-sangs bien entretenus, nourris et lavés en permanence. À bien des égards, le rôle de la femme de mineur était similaire à celui d’un palefrenier pour un cheval. Il était courant que les mineurs rendent hommage au travail féminin dans leurs écrits et leur art, et les peintures tendres de Cornish de sa femme Sarah accomplissant des tâches qui pourraient être considérées comme ingrates — éplucher des pommes de terre, cuisiner, repasser — sont à la fois respectueuses et dignes.

Mais pour toute leur stoïcité, il y a quelque chose de mélancolique chez ces femmes. Peut-être que Sarah Cornish — une pianiste accomplie qui a travaillé comme infirmière pendant la guerre — nourrissait un sentiment d’ambition frustrée que je détectais parfois chez ma propre grand-mère. Pour des écrivains féministes comme Beatrix Campbell, c’était une source de honte. « Aucun groupe d’hommes n’a été aussi froid et confiant dans son exclusion des femmes, et pourtant si dépendant de leur soutien », écrivait-elle sur les mineurs du Northern Coalfield. Nous ne savons pas si Cornish aurait été d’accord, mais un croquis plein de caractère, presque rembrandtesque, de sa grand-mère, qu’il a dessiné à seulement 17 ans, dit quelque chose de profond sur le respect qu’il ressentait pour les matriarches qui faisaient fonctionner ces communautés.