« Quand vous vous démenez, vous gardez le score très simple. À la fin du jeu, vous comptez votre argent. C’est ainsi que vous découvrez qui est le meilleur. C’est la seule façon. » Ce conseil provient de The Hustler (1961) avec Paul Newman, George C. Scott, Piper Laurie et Jackie Gleason. Oubliez la division entre rouge et bleu, libéral et conservateur, MAGA et woke, Harris et Trump. La véritable division en Amérique est entre Eddie Felson (joué par Paul Newman) et Bert Gordon (George C. Scott).

Le film a été co-écrit et réalisé par Robert Rossen, qui avait été membre du Parti communiste jusqu’à ce qu’il rompe avec lui en 1947. Il a été initialement mis sur liste noire, mais a ensuite témoigné à huis clos et a donné des noms. The Hustler a été son premier, et unique, film à succès après la liste noire et son témoignage. C’est une parabole des liens inextricables entre l’argent, le caractère, le succès, l’échec et l’amour. À l’américaine.

« TU ME DOIS DE L’ARGENT ! » Bert, le joueur professionnel soutenu par des voyous, rugit de manière inoubliable contre Eddie, le génie du billard, à la fin du film. Scott hurle le dernier mot comme s’il était la réponse éternelle à une question éternelle, l’alpha et l’oméga de la création elle-même. Et c’est de cela que parle le film : l’argent comme finalité. Pas comme dans The Color of Money — le titre banal de la décevante suite de Martin Scorsese. Plutôt, l’argent en tant qu’essence ontologique ; l’argent, pour emprunter la caractérisation de Spinoza, ‘l’abstrait de tout’. L’argent comme médium consommé du désir humain de posséder.