En 1950, la Rust Belt abritait 43 % de tous les emplois américains. Au cours de la vie de Vance, les emplois industriels ont chuté de 35 % ; dans sa jeunesse seule, 5 millions d’emplois d’usine ont disparu. Les décès par désespoir ont rempli le vide. Poussée au suicide en slow motion, la classe ouvrière blanche de la Rust Belt est en tête de la nation en termes de décès prématurés causés par l’alcoolisme, la toxicomanie et les choix de vie risqués. Avant même que le terme ne soit inventé, Vance écrivait dans ses mémoires de 2016, Hillbilly Elegy : « Les statistiques vous disent que les enfants comme moi ont un avenir sombre — que s’ils ont de la chance, ils parviendront à éviter l’aide sociale ; et s’ils n’ont en pas, ils mourront d’une overdose. »

Sur papier, la décision de Donald Trump de choisir J.D. Vance comme colistier avait tout son sens. Le gamin de la Rust Belt devenu diplômé de Yale est une figure idéale pour tourner en dérision les élites américaines et séduire les blancs de la classe ouvrière. Ce sont, après tout, les États de la Rust Belt, une collection de ce qui était autrefois le cœur industriel de l’Amérique, qui décideront de la course. S’étendant du Midwest supérieur au Nord-Est, c’est le jardin culturel de Vance.

Vance et moi partageons plus qu’un jardin. Sa biographie est la mienne. J’ai perdu mon meilleur ami, mon père, ma tante, mon oncle et deux cousins au premier degré à cause du désespoir. Ma sœur sera probablement la prochaine. Les foyers brisés, la pauvreté et la toxicomanie sont, comme pour Vance, les thèmes narratifs de ma famille. J’ai échoué au lycée. Mais comme Vance, j’avais un grand-parent qui m’a aidé à survivre à l’apocalypse post-industrielle. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à entrer à l’université. Finalement, j’ai obtenu un doctorat.

Aujourd’hui, en tant que professeur, j’étudie le libéralisme américain. Et ici, dans le monde académique, le désespoir de la classe ouvrière blanche est considéré comme quelque chose qu’il vaut mieux ignorer. Cela a un coût politique, mais ne prenez pas mon mot pour cela. Comme Lisa Pruitt, professeure de droit qui étudie la classe ouvrière rurale, me l’a dit : « Race, ethnicité et sexualité : c’est une compétition. Tout le monde reçoit une médaille d’or sauf si vous êtes blanc. Nous devons reconnaître la douleur et la vulnérabilité des blancs, sinon vous ne pouvez pas construire une large coalition. »

Mais et si l’avertissement de Pruitt était déjà dépassé ? Aujourd’hui, le problème de la classe ouvrière des démocrates s’est métastasé au-delà des blancs. En 2020, Joe Biden a remporté les votes des Hispaniques, 55-41, et des Noirs, 92-8, de la classe ouvrière avec de larges marges. Pourtant, les républicains ont fait de réels progrès auprès de ces électeurs. L’avance des démocrates auprès de la classe ouvrière non blanche est passée à neuf points. Deux tiers de tous les électeurs sont de la classe ouvrière. Les chiffres sont clairs. Si les sondages de la classe ouvrière non blanche se maintiennent, Trump gagnera par une large marge.