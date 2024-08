Tout au long de sa guerre contre l’Ukraine, le Kremlin a déployé de grands efforts pour lier de manière indissociable les identités des Russes ordinaires au conflit tout en les isolant de ses effets immédiats. Cela a toujours été un exercice d’équilibre difficile, mais l’invasion de la région de Koursk par l’Ukraine a désormais rendu cela presque impossible. L’avancée rapide à travers près de 1 000 kilomètres carrés de territoire russe a éliminé ce qui restait de la bulle de sécurité du public russe.

Poutine et sa machine de propagande semblent continuer comme si de rien n’était, se référant dans les actualités typiques de Moscou à l’avancée comme à un ‘attentat terroriste’ ou une ‘provocation’, ou même simplement comme aux ‘événements à Koursk‘, et lançant une blitz médiatique pour rassurer les Russes qu’ils sont en contrôle. Mais il est évident pour tout le monde, y compris pour le peuple russe lui-même, que les choses sont différentes cette fois-ci — plus menaçantes même que la mutinerie éphémère de Wagner, dirigée par Evgueni Prigojine, en juillet 2023. L’Ukraine a non seulement inversé la situation à Moscou, mais a fondamentalement modifié les règles du jeu, étendant le front pour inclure l’ensemble de la frontière russo-ukrainienne — des zones où les forces ukrainiennes peuvent frapper de manière décisive le ventre faible de la Russie. Maintenant, la Russie est également contrainte de défendre sa propre souveraineté.

Cependant, quelque chose d’autre se passe sur le front intérieur qui pourrait être encore plus dangereux. Alors que l’illusion de sécurité et de déconnexion de la guerre en Ukraine se désintègre pour les Russes vivant à Koursk, les résidents de la frontière sud-ouest du pays se sentent de plus en plus abandonnés par l’État russe lui-même. Certains tiennent même Poutine personnellement responsable. En même temps, le mécontentement à l’égard des chefs militaires russes, qui a en partie alimenté l’insurrection de Prigojine l’année dernière, continue d’escalader au sein de la blogosphère militaire nationaliste du pays. Des voix influentes sont furieuses non seulement contre la gestion de la crise à Koursk par l’armée, mais aussi contre l’obscurcissement continu des réalités sur le terrain par les médias d’État.