Et pas surveillés par un gouvernement despote (bien que pourquoi pas aussi !), mais par des annonceurs, qui ne cherchent pas à réprimer la dissidence politique mais simplement à curer le contenu, à déterminer ce que vous allez acheter, regarder et lire, et à vous le vendre au faible coût de votre attention zombifiée.

Pas vous et moi, cependant. Parce que nous savons tout cela, et nous sommes entreprenants dans nos efforts pour y faire face. Nous suivons des personnes intentionnellement avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Nous engageons des conversations et des débats en ligne. Nos fils d’actualité sont un équilibre impressionnant et vertueux entre la gauche et la droite.

Ne tombez pas dans ce piège : c;est plus intelligent que vous ne le pensez. C’est plus intelligent que vous. Rappelez-vous que les désaccords peuvent être agréables, et que des disputes divertissantes ou gagnables sont permises dans votre jardin. Après tout, qu’est-ce qui est plus gratifiant que d »interagir’ avec ‘l’autre côté’ en exposant publiquement leur ignorance et leur stupidité ?

Quand avez-vous changé d’avis de manière significative à la suite d’une telle interaction ? La triste réalité est que l’ampleur de votre plaisir à être en désaccord avec quelqu’un (y compris à vous réjouir d’une colère juste, et à être félicité pour cela) sur les réseaux sociaux est inversement proportionnelle à la gravité de la menace qu’il représente pour votre vision du monde. C’est pourquoi les arguments en ligne gravitent soit autour de la malice dans une victoire parfaite, soit d’une rage terne face à l’absurdité d’une position, et évitent tragiquement l’espace productif entre les deux.

Le problème avec une place publique, c’est que vous ne choisissez pas qui y est. Vous ne pouvez pas amplifier des voix en fonction de vos intérêts. Vous ne pouvez certainement pas laisser un conseil municipal douteux faire cela pour vous sans même que vous ne vous en rendiez compte, basé sur un projet de surveillance minutieux.

Quoi qu’il en soit, nous y passons beaucoup de temps. Et en régulant de manière exhaustive le type de personnes avec lesquelles nous interagissons politiquement, les réseaux sociaux dictent en même temps notre compréhension même des termes du débat.

Je crois qu’un nombre significatif d’arguments politiques repose essentiellement sur le langage. Les définitions contestées sont souvent le fondement du désaccord politique. Mais notre vocabulaire ne peut être que le résultat de la façon dont ceux qui nous entourent utilisent et comprennent les termes, et si les gens passent suffisamment de temps séparés par des algorithmes sélectifs pendant l’évolution de notre sémantique politique, une spéciation linguistique s’ensuivra inévitablement. Nos mots commencent à dériver de leurs référents originaux, et nous finissons par développer un vocabulaire différent de celui de nos adversaires sans nous en rendre compte.

Ainsi, le temps perdu à se quereller sur des étiquettes qui représentent simplement des concepts différents selon qui les prononce : ‘démocratique’, ‘woke’, ‘raciste’, ‘femme’. La confusion surgit à la suite de la rencontre de concepts contradictoires, donc lorsque nos définitions commencent à varier, se confronter à une personne qui nie notre vision du monde n’est pas seulement troublant, mais confus. C’est comme si nous étions confrontés à une contradiction. L’ami empathique qui n’est pas féministe. Le voisin rationnel qui n’est pas capitaliste. Le cousin que j’aime qui est un supporter de Trump.

Oui, les réseaux sociaux sont un paradis utopique. Ils devraient être évités à tout prix.