‘Les portraits non caricaturaux de l’esprit réactionnaire sont extrêmement rares.’

Drieu, comme on l’appelait, appartenait à cette classe de jeunes hommes européens revenus de la Première Guerre mondiale blessés à tous égards, mais d’une certaine manière aussi revigorés par l’expérience extatique d’avoir affronté la mort et d’y avoir survécu. Un ami d’Europe de l’Est m’a dit un jour que les gens se saoulent parce qu’ils espèrent retrouver la sensation exaltante de la première gorgée de vodka. Quelque chose de similaire était à l’œuvre dans la génération d’après-guerre en Europe.

Dans les décennies qui ont suivi immédiatement la guerre, le mépris pour les mondes des affaires et de la politique parlementaire était intense chez ceux qui étaient accros aux extases. Et ce mépris s’étendait aux Juifs, qui avaient réussi dans les deux domaines. Au niveau populaire, les Juifs étaient perçus comme des agents agressifs et dominateurs manipulant habilement le monde à leur avantage, et poignardant dans le dos ceux enracinés dans la nation et son histoire. Parmi les intellectuels réactionnaires, les accusations étaient, à certains égards, inverses. Les Juifs étaient dépeints comme lâches, physiquement faibles et efféminés caméléons sans racines dans aucun sol. Comme le dit un personnage dans Gilles : ‘Je ne supporte pas les Juifs car ils sont, par excellence, le monde moderne que je déteste.’ En termes contemporains, ce sont les ‘somewheres’ (les ‘nulle part ») par excellence et une menace pour tous les anywheres (les ‘quelque part’).

Le Gilles de Drieu c’est l’éducation sentimentale d’un fasciste, écrit par un fasciste. Il est également, sans surprise, hautement autobiographique. Drieu a servi dans la Première Guerre mondiale, a été blessé trois fois, et est revenu dans sa Paris natale dégoûté par la décadence bourgeoise et le chaos politique de l’Europe d’après-guerre. À la recherche d’une poussée, il a dérivé vers les mouvements artistiques Dada et surréalistes, fréquenté des communistes et des royalistes, et rejoint un parti radical de gauche avant de basculer de manière décisive dans la direction opposée après qu’une émeute d’extrême droite anti-parlementaire ait été violemment réprimée à Paris en 1934.

Un an plus tard, il a rejoint un voyage de journalistes en Allemagne nazie, assisté au rassemblement de Nuremberg, et pendant un court laps de temps après, il a édité une revue qu’il a judicieusement intitulée Les Temps Derniers. Lorsque les Allemands ont occupé Paris, il s’est plongé sans hésitation dans le monde collaborationniste, éditant l’anciennement prestigieuse Nouvelle Revue Française et écrivant occasionnellement des articles dans la presse antisémite. Il a perdu foi en le nazisme en 1943, mais a vécu l’Occupation jusqu’au bout. Après la Libération, lorsqu’il a découvert un mandat d’arrêt à son encontre dans un journal, il est rentré chez lui, a avalé des pilules, mis sa tête dans un four et s’est suicidé.

Ce fut une vie tragique, et Gilles est un roman tragique. Son personnage principal, Gilles Gambier, n’est pas un héros hautement poli. Lui aussi est une victime de la décadence moderne qu’il veut combattre. Au début du roman, nous apprenons qu’il était orphelin, donc aussi déraciné, sans tradition et solitaire que tout le monde dans la société moderne. Son dégoût du monde moderne est lié à son dégoût de lui-même en tant que produit de ce monde, ce qui alimente sa rage pour provoquer une rupture radicale en lui-même et dans l’histoire. Vers la fin de la guerre, il revient gravement blessé à Paris, où la haute société est dominée par les femmes, les Juifs et les homosexuels, et le monde politique par des hommes sans courage trop impuissants pour agir de manière décisive et des démagogues qui exploitent leur faiblesse. Les prétendus intellectuels radicaux qu’il rencontre et qui veulent faire tomber tout le système sont encore pires – des dandys solipsistes et confus qui parlent mais n’agissent jamais. Dans l’une des brillantes intrigues du roman, une conspiration de gauche pour assassiner le Premier ministre est ourdie pour finalement échouer de manière inepte, et le fils du politicien, qui a participé au plan, se suicide.

Dans un tel monde d’hommes faibles et lâches, l’apparence et la réserve de Gilles le rendent attrayant pour de nombreuses femmes, dont il traite sans cœur toutes sauf une. Il se moque de leur frivolité, de leur goût pour le luxe bourgeois, de leur pacifisme. Il épouse même brièvement une femme juive (comme l’a fait étonnamment Drieu lui-même), pour ensuite saisir cyniquement la majeure partie de son argent lors de leur divorce. Il retourne ensuite brièvement à la guerre, risquant sa vie plutôt que de la partager avec une femme moderne sensible. Le misogynie et l’antisémitisme de Gilles vont de pair.