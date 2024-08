Entre-temps, TikTok a également proliféré, présentant non seulement un fil d’actualité addictif de comparaison, mais aussi une nouvelle plateforme pour le looksmaxxing et sa philosophie de croissance. Ici, nous voyons des heures illimitées de belles personnes accompagnées d’explications détaillées sur pourquoi elles sont belles et, plus important encore, pourquoi nous ne leur ressemblons pas exactement. Votre mâchoire n’est pas assez carrée. Vos pommettes ne sont pas assez proéminentes. Votre nez est trop large. Votre peau est trop terne. Vos lèvres sont trop fines. Votre visage est juste assez asymétrique pour que, chaque fois que les gens le regardent, ils ne voient pas un partenaire digne. Et surtout, tout cela peut être quantifié avec des traits et des mesures précis.

Bien que le looksmaxxing soit pratiqué par de nombreuses jeunes femmes (on pourrait soutenir que les femmes y participent depuis longtemps, juste pas sous ce terme précis), il est le plus rigoureusement poursuivi parmi les jeunes hommes. Pour les femmes, nos options peuvent être plus vastes : non seulement la majorité des produits de soin de la peau et des cheveux sont commercialisés pour nous, mais le maquillage nous offre une forme d’amélioration culturellement acceptable au quotidien.

Absents de ces mêmes opportunités, il semble que les hommes aient appliqué le looksmaxxing avec une approche plus stricte et pseudo-scientifique. Dans un TikTok de janvier, par exemple, un créateur anonyme évalue l’attractivité de l’influenceur SyrianPsycho, un autre TikToker de looksmaxxing avec 1,7 million de followers. ‘Syrian a des tiers faciaux égaux, des yeux en amande de couleur vert chasseur avec des sourcils épais et positivement inclinés. Il a une excellente visibilité de la mâchoire… il a une bonne forme de nez et une bonne projection du menton. Les principaux défauts de Syrian se situent au niveau de la mâchoire, sa mâchoire inférieure est légèrement en retrait et son angle gonial est plutôt élevé. Il a un tiers inférieur plus étroit que l’idéal. Son visage moyen est plutôt long. Syrian est un 7,5 sur 10 sur le plan facial.’

La vidéo est remplie de commentaires d’autres jeunes hommes disant que si SyrianPsycho ne marque qu’un 7,5, alors c’est ‘fini’ pour eux en comparaison.

Mais grâce au looksmaxxing, bien sûr, tout cela a le potentiel d’être corrigé. Une personne peut ‘softmaxxer’ en obtenant une coupe de cheveux plus flatteuse, en perdant du poids grâce à un régime et à l’exercice, ou en améliorant sa routine de soins de la peau. Si cela ne suffit pas, elle peut ‘hardmaxxer’ à la place — ajouter du remplissage à ses lèvres, faire réduire les os de son visage, subir une chirurgie douloureuse et des mois de récupération pour devenir huit centimètres plus grand. Grâce à l’aide d’hommes comme SyrianPsycho, qui vendent des cours en ligne sur le looksmaxxing et ‘l’amélioration de soi’, eux aussi peuvent être attirants.

Cependant, il est possible qu'à mesure que le langage du looksmaxxing — et le vocabulaire incel — entre dans le lexique dominant, il perde de sa virulence. Les recherches sur les sujets de looksmaxxing sur TikTok donnent un mélange de conseils, de critiques et de blagues. Alors que certains jeunes continuent de se tourner vers les créateurs de looksmaxxing pour des conseils sur la façon d'améliorer leurs défauts perçus, d'autres l'ont transformé en mème. Maintenant, les références ironiques au canthal tilt dépassent probablement celles de bonne foi. Pour certains, cependant, les blagues sont un moyen de faire face : 'Cernes détectés, il est temps de ropemaxxer,' l'un des TikTok avec juste en dessous de 1 million de vues se lit, faisant allusion à se pendre.