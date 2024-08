Qu’est-ce qui explique ce changement ? Depuis 2015, les Américains ont soutenu Clinton lors du vote populaire et ont élu la première vice-présidente. Ils se sont rassemblés pour la Marche des femmes. Puis sont venus les jours exaltants de la culture de l’annulation, et le mouvement MeToo a déferlé sur le pays comme une tornade. Mais maintenant, ‘les majorités disent qu’une présidente ne serait ni meilleure ni pire ou que le genre du président n’a pas d’importance’, selon un rapport Pew de septembre dernier.

Dans une autre enquête, Pew a trouvé : ‘Une majorité d’adultes (64 %) dit qu’il n’est pas du tout ou pas très important pour eux personnellement que les États-Unis élisent une femme présidente de leur vivant ou que le genre du président n’a pas d’importance.’ Seuls 18 % des personnes ont déclaré qu’il était extrêmement ou très important pour elles qu’une femme soit élue présidente de leur vivant. Le pays est passé à autre chose. Il ne s’agit pas de politique identitaire : ils veulent simplement voter pour de bons candidats.

‘Les démocrates semblent avoir tiré une véritable leçon de la défaite de Clinton, et ce n’est pas que l’Amérique soit peuplée de misogynes irrécupérables.’

Hillary Clinton a perdu pour de nombreuses raisons, et peut-être qu’une petite dose de sexisme a suffi à lui coûter le collège électoral, mais les données semblent suggérer que les Américains méritocratiques ont été rebutés par la suggestion que le sexe de Clinton devrait influencer leur vote. Lorsque le New York Times a demandé à la représentante Ayanna Pressley (D-Mass.) à propos du changement de ton, elle a expliqué : ‘Il y a un terrain qui a été adouci par les leçons que nous avons tirées de Hillary.’ Le Times a ajouté : ‘Les femmes politiques ont appris à ne pas hésiter à partager des aspects de leur vie personnelle et de leurs luttes. L’authenticité et la vulnérabilité semblent aider les femmes en politique moderne, et non les nuire, a déclaré [Pressley].’

Cependant, l’authenticité et la vulnérabilité étaient peut-être acceptables en 2016 également. Peut-être que les démocrates ont passé près d’une décennie dans le désert alors que la culture se rapprochait de plus en plus d’un point de rupture et ont appris une leçon sur le public américain. Ils veulent que le meilleur candidat gagne, et les points d’intersectionnalité ne comptent pas.

Il y avait une reconnaissance des terres et une salle de prière ‘neutre en termes de genre’ dans le United Center. La belle-fille de Kamala Harris a loué son engagement envers la ‘justice sociale’ depuis la scène. Mais la Kamala Harris de 2020 n’était pas présente. Les démocrates ont parlé de Harris s’attaquant aux criminels, pas de collecter des fonds pour les sortir de prison. Kamala Harris a fait écho à cette fermeté hier soir alors qu’elle s’est exprimée avec une attitude tranchante en matière de politique étrangère. ‘Je ne me rapprocherai pas de dictateurs et de tyrans comme Kim Jong Un qui soutiennent Trump,’ a-t-elle déclaré à une foule en délire.

Il était clairement évident à Chicago que les loyalistes démocrates — les mêmes personnes qui, il y a un peu plus d’un mois, craignaient ouvertement pour leur équipe si Harris devenait la candidate présumée — sont maintenant enthousiastes à propos de la vice-présidente. Plutôt que de prouver que les démocrates sont nouvellement relatables et pas du tout le genre de politiciens qui créent des ‘refuges trans’ ou mettent des pronoms dans leurs bios sur les réseaux sociaux, le comité national démocrate de cette semaine prouve que le parti est désespéré pour une victoire — assez désespéré pour être astucieux.