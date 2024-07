Alors que j’écris, il y a une inquiétude croissante — frôlant la paranoïa — que Joe Biden n’ait peut-être pas réellement signé sa lettre de démission. Des comparaisons entre la signature de la lettre et celles des décrets exécutifs précédents sont en circulation, et d’autres détails curieux, y compris l’absence d’un papier à en-tête officiel de la Maison Blanche, sont également examinés de près. Et quelle que soit la valeur de ces allégations conspirationnistes, le fait de base demeure que c’est une démission communiquée par les réseaux sociaux, via un compte que Biden lui-même ne contrôle pas, alors que l’homme lui-même est toujours introuvable. Hier soir, la Maison Blanche n’avait toujours pas publié de plans officiels pour que Biden s’adresse à la nation. Est-il boudeur ? Est-il physiquement incapable ? Le fait que ces questions soient même posées — qu’il existe un certain degré d’incertitude à ce sujet — est en soi un événement considérable.

L’Amérique vient-elle de vivre sa propre version du coup d’État de 1991 en Union soviétique, où Mikhaïl Gorbatchev était confiné dans sa datcha, toutes les lignes de communication coupées, et contraint de signer une lettre déclarant l’état d’urgence ? Le collaborateur qui a publié la nouvelle de la démission de Biden a-t-il agi sur ordre de Biden lui-même ? Ou quelqu’un d’autre a-t-il pris cette décision ? Chaque heure où Biden ne dissipe pas publiquement ces rumeurs ajoute au sentiment d’irréalité. Inutile de dire que ce n’est pas exactement un état sain pour la ‘plus grande démocratie du monde’.

Mais quelles que soient les détails, une conclusion a été tirée : Joe Biden est parti et Kamala Harris est là. Cela est actuellement accueilli avec un certain degré de célébration par de nombreux membres de la droite américaine : Harris est une candidate notoirement faible, sujette aux gaffes et incapable de progresser lors des primaires démocrates de 2020. Mais compter ses poulets électoraux avant qu’ils n’aient éclos n’est jamais sage, et certainement pas en ces temps extraordinaires. Biden lui-même était également un candidat notoirement faible (ayant tenté de se présenter à la présidence plusieurs fois et ayant échoué de manière spectaculaire à chaque fois), encore plus enclin aux gaffes que Harris, et n’est devenu le candidat démocrate de 2020 que dans le cadre d’un complot concerté des initiés pour arrêter Bernie Sanders. Ni Harris ni Biden ne pourraient jamais espérer remporter même une primaire démocrate même si leur vie en dépendait. Mais comme nous l’avons appris en 2020, une incapacité fondamentale à remporter une course primaire ne signifie pas qu’un candidat ne peut pas ensuite remporter la course présidentielle.

Cependant, 2024 n’est pas une année propice aux prédictions faciles. En l’espace d’un peu plus d’une semaine, les États-Unis ont vu un candidat à la présidence abattu et l’autre se retirer dans des circonstances troubles. L’idée que Trump ait maintenant un chemin automatique vers la victoire sent la même complaisance qui l’a vu perdre en 2020, et qui a suscité tant d’espoirs pour une massive ‘vague rouge’ aux élections de mi-mandat de 2022.