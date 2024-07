Alors, comment remédier à cela ? De manière évidente, on pourrait parler ouvertement du problème, et faire de la place pour des réglementations, une éducation et une sécurité de meilleure qualité. Cela pourrait commencer par la reconnaissance qu’il existe des utilisations médicales légitimes de stéroïdes et d’hormones au-delà de l’amélioration des performances athlétiques. Leur potentiel thérapeutique dans le traitement de problèmes tels que les maladies avec fonte musculaire, les brûlures graves et les déficiences hormonales est bien établi, mais est souvent négligé à cause de la panique morale autour de la « triche » dans le sport.

C’est, bien sûr, autant un problème de marketing qu’un problème médical. La distinction entre « naturel » et « renforcé », par exemple, est souvent arbitraire et incohérente. Au cours de deux décennies de carrière dans le marketing, j’ai été payé pour promouvoir une multitude de produits, en passant des injections de cellules souches (jusqu’à en prendre moi-même et à en faire un documentaire à ce sujet) à la poudre de kratom. La plupart d’entre nous ne cillons pas à la vue de ces traitements non conventionnels, encore moins devant l’utilisation de caféine, la supplémentation en micronutriments ou même la chirurgie esthétique. Nous acceptons qu’une femme de 70 ans puisse prendre de l’œstrogène pour soulager les symptômes de la ménopause. Pourtant, dès que quelqu’un mentionne la testostérone pour un homme du même âge, les gens réagissent comme si c’était fondamentalement différent.

‘Nous acceptons qu’une femme de 70 ans puisse prendre de l’œstrogène pour soulager les symptômes de la ménopause. Pourtant, dès que quelqu’un mentionne la testostérone pour un homme du même âge, les gens réagissent comme si c’était fondamentalement différent.’

Cette incohérence s’étend à la manière dont nous réglementons ces substances. Les lois et réglementations actuelles sur les stéroïdes ne sont souvent pas basées sur une science solide. En 1989, contre l’avis de l’American Medical Association, Joe Biden, alors sénateur, a mené le projet pour classer les stéroïdes anabolisants en tant que substances contrôlées. Cette décision, motivée davantage par des paniques morales liées au sport, a causé plus de tort que de bien en poussant l’usage vers la clandestinité, où les utilisateurs ont recours à des sources du marché noir, des laboratoires clandestins et des expérimentations dangereuses.

La croisade de Biden contre les stéroïdes est un exemple parfait de la façon dont l’hystérie peut mener à de mauvaises politiques. En 1989, alors qu’il menait la campagne pour réduire l’accès aux stéroïdes et augmenter les peines liées à leur distribution, il a affirmé : « L’usage illégal des stéroïdes est un problème majeur de toxicomanie dans ce pays. Les stéroïdes sont des drogues dangereuses qui menacent la santé physique et mentale de centaines de milliers de jeunes. » Il n’y avait, naturellement, aucune mention de leurs avantages potentiels lorsqu’ils sont utilisés sous surveillance médicale. En effet, en 2004, lorsque la Loi sur les substances contrôlées a été rendue encore plus stricte en supprimant la condition selon laquelle un stéroïde anabolisant classé comme substance contrôlée doit « augmenter la croissance musculaire » de manière efficace, Biden était le parrain de ce projet de loi également.

Plus de trois décennies se sont écoulées depuis lors, et le système actuel traite les stéroïdes comme s’ils étaient presque aussi mortels que les opioïdes. Cela, malgré le fait que vous ne pouvez pas faire une overdose de testostérone, alors que vous le pouvez avec le fentanyl. Pourtant, la possession de stéroïdes anabolisants peut entraîner de lourdes amendes et même des peines de prison – des punitions bien plus lourdes que les dommages potentiels causés par les médicaments eux-mêmes.

Alors, quelle est l’alternative ? Eh bien, imaginez un monde où, au lieu d’avoir honte de discuter de la baisse des niveaux de testostérone avec leur médecin, les hommes considéraient les bilans hormonaux comme une part naturelle des examens de santé, tout comme le contrôle du cholestérol ou de la pression artérielle. Le fait que très peu d’hommes sachent que le taux normal des niveaux de testostérone masculins se situe entre 300 et 1 000 nanogrammes par décilitre est criminel ; une telle information devrait être aussi répandue que la connaissance de la pression artérielle normale. Il s’agit de bien plus que de virilité : une faible testostérone est associée à une série de problèmes de santé, notamment un risque accru de maladies cardiovasculaires, d’ostéoporose et de déclin cognitif. En traitant les déséquilibres hormonaux tôt, nous pourrions potentiellement prévenir ou atténuer ces problèmes, améliorant ainsi les résultats globaux en matière de santé et réduisant les coûts de santé à long terme.