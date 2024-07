L’article relate, avec un air de véritable perplexité, l’énigme de Vance et de sa femme, d’origine indienne et fille d’immigrants, qui ‘apportaient des friandises faites maison’ à un étudiant transgenre venant de subir, comme l’a dit le Times avec un jargon suffisant, une ‘chirurgie mammaire’ comme s’il s’agissait d’une procédure aussi courante qu’une amygdalectomie. Il cite ensuite l’étudiant, qui a déclaré avoir brusquement mis fin à cette amitié après que Vance, en tant que sénateur de l’Ohio, ait soutenu une législation en Arkansas interdisant les soins aux enfants transgenres.

Intitulée « Comment Yale a propulsé la carrière de J.D. Vance », l’analyse révèle que ‘de nombreux étudiants et professeurs se souviennent de M. Vance comme de quelqu’un de chaleureux, sympathique et même charismatique. Mais plusieurs ont également déclaré être perplexes devant ce qu’ils considèrent comme un profond ‘changement idéologique de M. Vance’. C’est vraiment déroutant : depuis quand la chaleur et la sympathie ont-elles un rapport avec l’idéologie de quelqu’un ? Mussolini pouvait se montrer chaleureux et sympathique. Quant au charisme, eh bien…

Si vous voulez connaître le secret de l’ascension fulgurante de J.D. Vance, à l’âge de 39 ans, comme vice-président de Donald Trump si ce dernier remporte l’élection, il suffit de jeter un coup d’œil à certaines des analyses à gauche les plus outrancières du succès de Vance. Celle publiée dans le New York Times est un classique : elle fait penser à une radiographie d’un état d’esprit de gauche indigné par le succès de personnes qui sont de ‘l’autre bord’.

Bien sûr, cet étudiant avait tout à fait le droit d’être offensé. Mais il n’y a aucune contradiction entre traiter les personnes trans avec gentillesse, protection et respect et s’opposer aux traitements transgenres pour les enfants. Sauf dans l’esprit du New York Times, dont la poursuite sinistre, moralisatrice et lucrative de MeToo, du projet 1619, de la révolution transgenre et sa stigmatisation de tout, d’une statue confédérée au milieu de nulle part aux cuisinières à gaz et aux voitures à essence, avait autant à voir avec la résurrection de Trump que tout autre chose.

Après s’être plié en quatre en 2016 pour afficher son impartialité et avoir adopté le livre à succès de Vance, Hillbilly Elegy, comme une ‘analyse sociologique compatissante et perspicace de la classe ouvrière blanche’, le navire libéral autrefois prestigieux dépeint maintenant Vance comme un étudiant d’Ivy League de second ordre qui sait se faire bien voir auprès de figures puissantes.

Et c’est cela, selon le journal de référence, ce qui a vraiment fait de Vance le succès qu’il est aujourd’hui. C’est la partie vraiment révélatrice de l’article : l’une de ses professeurs, Amy Chua, elle-même auteure à succès, a organisé une rencontre pour lui : « Puis elle lui a présenté son agent littéraire, Tina Bennett. Ça l’a lancé. » En d’autres termes, pour le NYT, ce n’est pas la résilience de Vance, son talent littéraire, son intelligence, ses instincts politiques ou son livre lui-même qui ont fait de lui un succès politique. C’était son agent, l’ultra-puissante et très efficace Tina Bennett.