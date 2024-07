Heureusement, Barack Obama est sorti de l’ombre le lendemain matin, comme il l’a fait invariablement après chaque moment significatif de la présidence de Biden, pour proclamer que tout allait bien et qu’il était aux commandes — un autre fait évident de la présidence de Biden que le commentariat américain a fermement refoulé. Après avoir récemment conduit un Biden semblant confus en coulisses lors d’une collecte de fonds à Hollywood, Obama s’est rendu sur les réseaux sociaux pour rassurer les fidèles du parti en disant que ‘les mauvaises nuits de débat arrivent’ et que ‘cette élection est toujours un choix entre quelqu’un qui s’est battu pour les gens ordinaires toute sa vie et quelqu’un qui ne se soucie que de lui-même. Entre quelqu’un qui dit la vérité ; qui sait distinguer le bien du mal et est honnête envers le peuple américain… La nuit dernière n’a pas changé cela.’

Qui est ce premier ‘quelqu’un’ ? Le fait qu’Obama ait omis le nom de Biden de son tweet n’est pas le seul indice évident sur un possible président de l’ombre de l’Amérique. D’ailleurs, rien n’a changé. L’élection offre toujours le même choix entre quelqu’un et quelqu’un. Mais selon vous, qui a dirigé les choses au cours des trois dernières années ? Pour moi : c’est Obama.

La conséquence des remarques d’Obama est également claire. Le choc et la surprise ont été pour la forme : The Washington Post et New York Times peuvent sauver leur honneur journalistique en lambeaux en pointant du doigt leurs appels à la démission de Biden, tandis que les donateurs peuvent apaiser leur culpabilité en blâmant la mauvaise performance de Biden lors du débat sur son ‘équipe senior insulaire’ de ‘collaborateurs de longue date’ qui ont ‘isolé’ et ‘couvé’ le président, selon Politico. Pendant ce temps, les ‘adultes dans la pièce’ comme l’ancien chef de la Sécurité intérieure d’Obama, Jeh Johnson, ont fait le tour pour expliquer patiemment qu’une ‘présidence repose sur plus qu’un seul homme’. Selon la nouvelle théorie de Johnson, l’identité du président n’a en réalité aucune importance, et ce sera toujours le cas ‘lors de son pire jour à l’âge de 86 ans’. Ce qui importe, c’est ‘les personnes qui l’entourent’, ce qui inclut probablement les anciens vétérans de la Maison-Blanche d’Obama comme Lisa Monaco, Merrick Garland, Samantha Power, Bret McGurk et Jake Sullivan.

Qu’Obama dirige la présidence de Joe Biden façon Weekend at Bernie’s, en survêtement depuis son sous-sol en regardant ESPN, comme il l’a fantasmé devant Stephen Colbert à la télévision nationale, et peu importe la fréquence à laquelle les secrétaires du cabinet de Biden se rendent, escortés par les services secrets, jusqu’à la maison de Kalorama d’Obama, ce qui reste frappant est l’absence apparente de toute curiosité de la part de l’élite du pays sur la manière dont le pays est réellement dirigé. Dans l’esprit des personnes qui sont censées diriger les choses, ou du moins faire semblant de savoir qui dirige les choses, il a suffi de rejeter les observations sur la santé de Biden, ou le rôle d’Obama dans sa présidence, aussi grand ou petit soit-il, comme des ‘théories du complot’ — un terme devenu synonyme de l’« antifasciste prématuré » de la nomenclature stalinienne.

Pour étendre l’analogie : Il y a un moment dans l’arc des régimes défaillants où le langage qu’ils utilisent pour se décrire est en contradiction telle avec la réalité que les propagandistes et les apologistes n’essaient plus de les résoudre ou de discuter des détails. Ils mentent simplement. Peu importe ce que vous voyez, pensez, entendez ou croyez : le ciel est bleu. Ou peut-être qu’il est orange. Peut-être que le ciel est multicolore. Ils pourraient raconter n’importe quelle absurdité, et vous ne pourriez dire le contraire. Plus les mensonges évidents qu’ils racontent sont nombreux, plus ils sont puissants — et plus vous êtes impuissant. C’est ce que cela signifie.

‘Plus les mensonges évidents qu’ils racontent sont nombreux, plus ils sont puissants — et plus vous êtes impuissant.’

Selon cette logique, le fait de laisser Biden trébucher et marmonner des incohérences en public visait précisément à souligner aux gens ce pour quoi ils ont voté en 2020. Et on leur demande maintenant de voter une deuxième fois. Mieux vaut élire un cadavre qu’un criminel condamné qui détruira la démocratie américaine. D’ailleurs, nous savons tous que le cadavre n’est vraiment responsable de rien. Quant à qui est responsable, quelqu’un écrira sûrement un livre à ce sujet, un jour prochain.