Les instincts de Trump au milieu des coups de feu prouvent qu’il possède le courage d’un leader, même si d’autres aspects de son caractère peuvent être douteux. Il est juste de supposer qu’il n’y a pas un seul chef d’État sur terre, d’Emmanuel Macron à Vladimir Poutine en passant par le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui ne troquerait une grande partie de leurs royaumes contre une photographie d’eux-mêmes debout, ensanglantés et provocants sous leur drapeau national, ayant reçu la balle d’un assassin et survécu. Ce genre de charisme politique est impossible à contrefaire.

La réponse héroïque de Trump à un attentat nous rappelle dans quelle mesure, même dans notre univers technologiquement médiatisé, l’art de la manipulation narrative et du cadrage ne fonctionne que jusqu’à un certain point. Au cœur de chaque histoire se trouve un être humain dont le caractère, dont les actions sont l’expression, sera jugé favorablement ou non par ses semblables – ces histoires étant particulièrement importantes dans les sociétés où les gens élisent leurs dirigeants, comme en témoigne l’accueil enthousiaste que Trump a reçu à l’ouverture de la Convention nationale de son parti à Milwaukee.

Dans un moment de courage personnel brut aux foires locales de Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump a bouleversé la course à la présidence américaine en survivant à un assassinat par balle, puis en se levant et en frappant l’air tout en proclamant « USA! » et « Fight! Fight! Fight! » Les photographies qui ont suivi pourraient bien changer l’Amérique et le monde d’une manière que personne n’envisageait sérieusement ne serait-ce que la semaine dernière.

Les images de Trump ensanglanté mais provocateur ont également clairement souligné le contraste entre un homme de 78 ans qui conserve la vigueur physique et la présence d’esprit pour prendre une balle devant une foule, puis se relever et façonner une image durable sur le moment, et son rival chancelant. Maintenant, lire l’avenir dans les feuilles de thé de Washington pour déterminer quel chef de file du parti pourrait diriger le parti démocrate en novembre a été remplacé par des pressentiments de réelle panique.

Pire encore pour les démocrates, c’est la capacité de Trump à gagner le terrain le plus précieux de la politique américaine : l’avenir. Si la plupart des peuples sur terre vivent leur vie nationale collective quelque part entre le passé et le présent, les Américains ont toujours été différents. Leur idée du passé est généralement incertaine et non contraignante. A la place, les Américains existent entre le présent et le futur, c’est pourquoi ils font des choses comme inventer la technologie numérique et l’iPhone, ou envoyer des hommes sur la lune et sur Mars.

Dans les 24 heures qui ont suivi la tentative d’assassinat, Trump a saisi l’avenir en deux mouvements audacieux. Le premier a été d’attirer l’approbation publique d’Elon Musk, le technologue et constructeur qui se trouve également être l’homme le plus riche d’Amérique. En unissant son charisme à celui de Musk, Trump a montré qu’il n’est pas simplement le candidat irascible et rétrograde de 2016 au slogan de « Make America Great Again ». Au contraire, il cherche à faire grandir l’avenir américain, ce qui est un sentiment différent, plus motivant et potentiellement plus unificateur. Pour souligner l’importance de l’avenir, Trump a ensuite choisi un candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, qui a 40 ans de moins que lui, désignant ainsi un successeur qui peut hériter de son mouvement – et qui pourrait en théorie servir deux mandats de président après la fin du mandat de Trump.