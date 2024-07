Pendant ce temps, à Barcelone, une véritable guerre entre touristes et locaux a éclaté, avec 3 000 manifestants utilisant du ruban de signalisation pour encercler les vacanciers en train de dîner, avant de les arroser avec des pistolets à eau. La dispute repose sur le fait que les locations touristiques font monter les coûts du logement — ce qui me semble être un différend avec le géant de la colocation internationale AirBnB, et non avec Gary et Sue en vacances d’été. Il y a un mécontentement similaire parmi les habitants de nos propres sites touristiques, de Whitby à Weymouth, confrontés exactement au même problème à cause des résidences secondaires des Londoniens. Mais un seul problème est devenu une obsession culturelle, la question imprégnée d’un certain snobisme sur la façon dont les autres personnes passent leurs vacances.

Mépriser le temps libre des autres est devenu un sport national. Peut-être parce que, en vacances, nous sommes encouragés à nous détendre comme nous l’entendons, à agir selon nos désirs. Chaque étape de la planification d’un voyage implique mille moments qui expriment une personnalité : ville festive ou aventure compliquée ? Ryanair avec ses émissions carbone ou voyage en train plus respectueux de l’environnement ? Nourriture de station balnéaire ou cuisine locale ? Le choix semble souvent se situer entre l’hédonisme et la sophistication. Mais pour quelques commentateurs, certains comportements touristiques relèvent de l’agression politique : l’un de ces commentateurs, du journal i, a attribué sans ironie la honte nationale de nos vacanciers au Brexit, arguant que « nous ne voulons pas contribuer à l’UE ; nous voulons juste la détruire, merci ». Nous aimons mépriser nos compatriotes pour leur grossièreté — comme si un cadre étranger nous donnait la permission d’exprimer nos préjugés les plus toxiques. Cela ne veut pas dire que je me jetterais tête baissée dans un voyage tout compris, où l’on vit de Fanta citron et de frites en carton pendant une semaine, habillé(e) d’un bikini Shein. Mais les récits hautains de dégénérescence sociale ne sont pas la réponse.

‘Nous aimons mépriser nos compatriotes pour leur grossièreté — comme si un cadre étranger nous donnait la permission d’exprimer nos préjugés les plus toxiques.’

Auparavant, les classes ouvrières (car oui, c’est envers elles que le mépris se tourne) ne pouvaient pas passer leurs vacances d’été à l’étranger. Votre grand voyage annuel aurait pu impliquer une caravane dans le Pays de Galles pluvieux ou des concours sportifs ridicules à Butlins. Mais des entreprises telles que Thomas Cook ont changé la donne en offrant des vacances tout compris abordables. En 1961, 1,75 million de Britanniques sont partis à l’étranger ; trois ans plus tard, quatre millions d’entre nous ont pris l’avion. La proportion de touristes britanniques dans certaines stations balnéaires espagnoles a atteint un tiers à la fin de la décennie. À une époque où l’huile d’olive était quelque chose que vous achetiez chez un pharmacien, les voyages en Europe sont soudainement devenus accessibles aux masses.

Auparavant, c’était le domaine des classes supérieures qui, dignes d’un roman d’E.M. Forster, faisaient leur Grand Tour, soupiraient devant leurs prétendants, s’énervaient contre les serveurs et ne fréquentaient que leurs propres cercles aristocratiques. Les actes les plus audacieux seraient toujours limités aux mêmes élites fanfaronnes, incarnées par le vacancier originel — Lord Byron — qui se pavanait en habit albanais, parcourait Venise, nageait dans l’Hellépont et s’immisçait dans la question de l’indépendance grecque.

Certains préféreraient-ils l’ancienne voie ? Envoyer nos jeunes les plus brillants à l’étranger pour qu’ils froncent les sourcils devant les ruines romaines pendant que les pauvres parents ‘s’embarrassent’ derrière les portes closes d’un Center Parcs régional ? Il semble que bien que les voyages puissent élargir l’esprit, ils peuvent aussi le restreindre — se nourrissant du snobisme stratifié de l’Angleterre pluvieuse. S’il y a une comparaison à faire avec le Brexit, elle est basée sur ce même snobisme auto-destructeur — nous, respectueux, cultivés, cosmopolites ; eux, brutaux, provinciaux, malpolis. Sans le moindre doute, il est temps d’oublier cette idée dépassée.

Ce dimanche a été l’apogée de cette division. À 9 h 30 du matin, les fans anglais se sont entassés dans les pubs, bourdonnant autour du Crooked Billet de Clapton comme des guêpes autour d’une prune pourrie. En début d’après-midi, la princesse de Galles est entrée sur le court central de Wimbledon dans une robe magenta sous des applaudissements sincères. Il y a eu des rires polis lorsqu’Annabel Croft a qualifié le vainqueur espagnol Carlos Alcaraz de ‘sexy’. Les deux finalistes ont prononcé des discours sportifs. Quelques heures plus tard, nos finalistes de l’Euro ont perdu 2-1 contre l’Espagne ; à un moment donné avant l’égalisation, la caméra s’est focalisée sur deux hommes en costumes de croisés — une vue commune à tout match de l’Angleterre. Ils étaient là, penchés sur la rambarde, vêtus de la splendeur des chevaliers chrétiens, une coquille de fantaisie nationale. C’est peut-être l’image qui cristallise le mieux l’ironie du Britannique à l’étranger : un courage révolu et une arrogance qui entrent en conflit avec la triste réalité de notre position mondiale.