Les ‘splavs’ sont des boîtes de nuit flottantes délabrées qui bordent le Danube serpentant Belgrade, la capitale serbe. Beaucoup diffusent des remix fades et indiscernables de tubes du moment. Certains proposent encore des succès nationalistes survitaminés connus sous le nom de ‘turbofolk’, popularisés pendant les guerres qui ont ravagé l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie dans les années 90. Mais sur un ‘splav’ en particulier, l’ambiance est différente. Alors que le soleil se couche sur les immeubles modernistes construits lors de l’apogée communiste de la région, des DJ portant des t-shirts avec l’image emblématique du président yougoslave Tito font tourner des disques de l’ère socialiste devant une foule dense, mêlant des ballades folkloriques croates des années 70 à de la techno slovène des années 80 et du shock-rock serbe. Des bateaux remplis de familles s’arrêtent à côté pour écouter. Le jeune public connaît chaque mot.

Il s’agit de la musique ex-yougoslave, imprégnée de nostalgie pour une époque perdue d’unité multiethnique et de prospérité relative sous l’étoile socialiste rouge de la Yougoslavie. Des remixeurs, des archivistes et des DJs tels que Kluboslavija, Peđa Radović et Fox & Recht récoltent des millions de vues sur YouTube, et affichent complet dans toute la région désormais divisée, des boîtes de nuit des hauts lieux touristiques croates aux anciens centres culturels communistes des petites villes frontalières endormies. Des foules passionnées, multiethniques — jeunes et moins jeunes, de gauche, de droite et cyniquement désabusées — se rassemblent régulièrement de Sarajevo à Split pour célébrer cet héritage commun.

De nombreux fêtards aiment simplement la musique de la même manière que, dans un esprit nostalgique simple, les Occidentaux aiment Abba ou Queen. Mais souvent, l’ambiance est explicitement politique, avec des fans regrettant ‘la terre de la liberté et de l’autogestion’, et les artistes faisant un large usage d’images kitsch socialistes. J’ai assisté à l’un des spectacles les plus intimes à Yugoland, un petit camping-parc à thème dans le nord de la Serbie, établi le jour où la troisième et dernière itération de la Yougoslavie a été formellement dissoute en 2003. Yugoland a été construit sur un terrain vague par un oncle peinant à supporter la dissolution de la fédération socialiste, et aménagé pour ressembler à ses frontières d’origine. (Une piscine marque la côte croate ; le Monténégro a le parking.)