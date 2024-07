Bien que Musk ait initialement promis de ‘respecter la future réglementation européenne’, la lune de miel n’a pas duré longtemps. En mai 2023, il s’est retiré du Code de bonne pratique sur la désinformation de l’UE, qui était initialement volontaire mais est devenu de facto légalement contraignant en vertu de la DSA. Cela a déclenché une enquête, en décembre, pour déterminer si la plateforme avait enfreint la DSA dans des domaines tels que ‘la gestion des risques, la modération du contenu, les schémas sombres, la transparence de la publicité et l’accès aux données pour les chercheurs’. La semaine dernière, il a été conclu que c’était le cas, d’où le dernier affrontement.

Il est difficile de voir comment Musk peut remporter cette bataille. Surtout compte tenu du fait que sa position en faveur de la liberté d’expression l’a non seulement mis en opposition à l’UE, mais aussi à plusieurs autres gouvernements à travers le monde. Musk a attaqué les demandes de retrait au Brésil, en Inde, en Australie et en Turquie et a même contesté certaines de ces demandes devant les tribunaux nationaux. Cependant, dans presque tous les cas, la plateforme a fini par se conformer aux demandes des gouvernements. En effet, un rapport de l’année dernière a montré qu’avec Musk, X avait approuvé plus de 80 % des demandes de censure des gouvernements.

‘Il est difficile de voir comment Musk peut remporter cette bataille.’

Ainsi, même si Musk défie publiquement l’UE, il supprime des publications — comme de nombreux utilisateurs de X l’ont regretté — en raison du non-respect de la DSA. Le 10 octobre, par exemple, quelques jours après l’attaque du Hamas, Breton a lancé un avertissement à Musk pour prétendue ‘désinformation’ ; X a réagi en supprimant immédiatement ou en signalant des dizaines de milliers de contenus.

Accuser Musk d’hypocrisie, cependant, reviendrait à manquer le point. Se conformer à ces demandes est souvent le seul moyen pour l’entreprise de continuer à fonctionner — et au moins Musk, contrairement aux autres grands propriétaires de plateformes, a mis en lumière la censure en ligne. La publication des révélations des Twitter Files, rappelons-le, a révélé le niveau choquant de collusion entre l’administration américaine et les entreprises de réseaux sociaux.

Plus important encore, X, malgré la censure, reste la seule plateforme où l’information est autorisée à circuler relativement librement. En effet, elle reste la plus grande menace pour le désir de l’establishment de contrôler l’information à tous les niveaux — et c’est pourquoi ils s’acharnent autant contre elle. Mais un seul homme, aussi riche ou puissant soit-il, ne peut pas être censé défier seul certains des gouvernements les plus puissants du monde — encore moins l’Union européenne, l’institution supranationale la plus influente du monde.

Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. L’attaque mondiale contre la liberté d’expression n’est pas seulement le caprice de politiciens et bureaucrates assoiffés de pouvoir. C’est un problème systémique lié à la dégradation structurelle des institutions démocratiques libérales, en particulier en Occident. Alors que nos sociétés se dégradent en oligarchies de facto contrôlées par des élites politico-économiques de plus en plus délégitimées, cette manipulation de l’opinion publique — non seulement par le biais de la propagande diffusée via les médias traditionnels, mais aussi, de plus en plus, en surveillant et en gérant la conversation publique sur les plateformes de réseaux sociaux — est devenue un impératif pour maintenir le statu quo à l’abri de la menace de la démocratie. Cela est aggravé par la militarisation croissante du contexte géopolitique, qui exige une population encore plus docile compte tenu de ses conséquences politiques et économiques.

Ce n’est pas une coïncidence si le complexe industriel de la censure a commencé à émerger dans la seconde moitié des années 2010. C’était à l’époque où l’Occident a été secoué par une réaction ‘populiste’ sans précédent contre la mondialisation et l’ordre néolibéral — Trump, le Brexit, les Gilets Jaunes et la montée des partis et mouvements eurosceptiques à travers l’Europe.