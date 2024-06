Lorsque j’ai rencontré Joseph Biden pour la première fois en tant que sénateur nouvellement élu en 1974, il était physiquement jeune et paraissait mentalement encore plus jeune, mais il avait déjà subi deux tragédies : la chute financière de son père, qui est passé d’une affluence élégante à la pauvreté, et la bien plus grande tragédie de la mort de sa femme et de sa fille d’un an dans un accident de voiture.

Il venait d’arriver au Sénat et n’avait évidemment encore rien accompli d’important, mais déjà Tip O’Neill, qui deviendrait lui-même un orateur influent de la Chambre, annonçait déjà que Biden resterait un leader politique à Washington pendant des décennies. Une raison qu’il donnait était que l’État du Delaware ne comptait que 600 000 habitants, de sorte qu’un sénateur pouvait rencontrer une grande proportion des électeurs au cours de ses six années de mandat, assurant sa réélection s’il n’y avait pas de scandale. Mais l’autre raison était le contrôle exceptionnel de soi de Biden, qu’il avait démontré après avoir perdu sa très jeune femme et sa fille en bas âge.

Plus tard, j’ai eu de multiples occasions de témoigner du sens de la discipline de Biden alors qu’il s’efforçait de devenir une figure influente dans la définition de la politique étrangère américaine, commençant en tant que membre junior du Comité des relations étrangères du Sénat. Il est devenu président du Comité, un rôle qui peut être d’une très grande importance dans la définition de la politique étrangère américaine lorsqu’un conflit sérieux est en cours et que les opinions sont divisées. Beaucoup de membres du comité connaissaient beaucoup moins les affaires étrangères que lui, mais Biden s’abstenait soigneusement de mettre en lumière leurs limites, comme je l’ai constaté moi-même lorsque j’ai été appelé à donner mon avis.