Stephen Webb, ancien directeur du Cabinet Office, fait remarquer que l’ambigu√Įt√© autour de la position l√©gale des employeurs rend la hi√©rarchie h√©sitante √† remettre en question tout comportement exhibitionniste du secteur public, tel que l’affichage de pronoms (parfois en chevauchement incongru avec les drapeaux palestiniens et d’autres dispositifs de signalisation). Ou peut-√™tre que la direction estime qu’il ne s’agit rien de plus que d’une conformit√© sociale passive et, par cons√©quent, cela ne vaut pas la peine de se battre. Mais l’effet ne doit pas √™tre n√©glig√©. Bien qu’il soit difficile d’imaginer que ce type de signalisation conduise √† l’un des r√©sultats que les d√©fenseurs souhaitent voir, la normalisation de ce type de signalisation id√©ologique a donn√© lieu √† une croissance des activit√©s non professionnelles bas√©es sur des causes sur le lieu de travail, ce qui d√©tourne l’attention de l’activit√© principale. Cela affecte in√©vitablement aussi la productivit√©.

Un tel comportement brouille √©galement la distinction entre l’exhibitionnisme passif et les actes plus √©vidents de captation id√©ologique. Cela a pu √™tre observ√© lorsque certains fonctionnaires du D√©partement du Commerce et des √Čchanges ont d√©cid√© que, pour tous les pays auxquels nous exportons des √©quipements militaires, ils pourraient menacer de refuser de traiter les licences d’exportation vers Isra√ęl. Il y a un √©quilibre √† trouver entre s’engager sinc√®rement avec les employ√©s pour en tirer le meilleur parti et c√©der aux derni√®res tendances TikTok et √† leurs fondements pseudo-intellectuels.

‘Beaucoup des fonctionnaires que je connais et que je respecte pensent que l’√©quilibre actuel est biais√©.’

Et bien que la majorit√© des fonctionnaires soient passionn√©s et professionnels, leur travail devient de plus en plus difficile lorsque le comportement de leurs coll√®gues d√©grade la l√©gitimit√© de leur institution. La police m√©tropolitaine, par exemple, avait d√©j√† du mal √† se d√©fendre contre les accusations de comportement antis√©mite et intimidant lors des marches pour la Palestine ; quelque chose qui est encore plus difficile maintenant qu’un de leurs conseillers les plus seniors a √©t√© montr√© chantant : ‘De la rivi√®re √† la mer‘. Soit ces fonctionnaires ne comprennent pas que le r√īle du service public est de servir l’ensemble du public, soit ils croient que les actions id√©ologiques sont plus pr√©cieuses que la substance de leur travail.

Ou peut-√™tre y a-t-il un autre facteur motivant. Le professeur Daniel Kahneman, le p√®re de la science comportementale, a soutenu qu’il y a une diff√©rence entre le ‘soi exp√©rimentant’ et le ‘soi se souvenant’ (c’est ainsi que le processus de r√©cup√©ration des souvenirs est sujet √† des biais, ce qui signifie que l’impression que nous avons de nos exp√©riences pass√©es peut √™tre diff√©rente de ce qui s’est r√©ellement pass√©). Puisque, pour beaucoup, l’exp√©rience de la vie r√©elle passe maintenant au second plan par rapport √† la mani√®re dont la vie peut √™tre pr√©sent√©e en ligne, je soutiendrais que nous assistons √† l’√©mergence d’un troisi√®me ‘soi’ ‚ÄĒ le ‘soi repr√©sentant’ ‚ÄĒ qui vit en anticipant comment l’exp√©rience peut √™tre repr√©sent√©e sur les r√©seaux sociaux.

Les d√©cisions prises par les gens ont longtemps √©t√© influenc√©es par ce qu’ils pensent que ces d√©cisions disent d’eux, mais les r√©seaux sociaux ont amplifi√© cette fragilit√© humaine √† tel point qu’ils ont chang√© la mani√®re dont les march√©s de consommation fonctionnent : les gens participent √† des activit√©s, choisissent leurs vacances et ajustent m√™me leur vision du monde en √©tant tr√®s conscients de la mani√®re dont cela les fera appara√ģtre aupr√®s de leur groupe d’identit√© choisi. Des √©tudes ont montr√© un lien entre les traits narcissiques et l’activisme occidental moderne et ‚ÄĒ malheureusement ‚ÄĒ le professionnalisme n’est plus une barri√®re √† ce type de vanit√© : il motive les choix que certains font sur leur lieu de travail (comme le sait quiconque a eu le malheur d’utiliser LinkedIn). Cependant, cela ne devrait pas √™tre le cas dans le service public. Si les distractions id√©ologiques sont permises, cela permet aux employ√©s de montrer qu’ils se sentent plus connect√©s aux groupes d’identit√© bas√©s sur l’id√©ologie qu’aux communaut√©s et √† la communaut√© nationale qu’ils sont cens√©s servir.