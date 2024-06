Si le pari de Macron de convoquer des élections anticipées échoue et que le RN l’emporte, le président se retrouvera presque obligé de nommer Bardella Premier ministre. Les républicains libéraux-conservateurs ont déclaré qu’ils formeraient une alliance avec le RN, un acte historique que Le Pen a qualifié de ‘courageux’.

Cependant, si Bardella devait entrer à Matignon, la résidence du Premier ministre, il serait obligé de laisser de côté la tâche beaucoup plus facile de ridiculiser l’administration actuelle, et de se confronter à la vraie politique d’un grand État où des millions de personnes le détesteraient toujours par principe. Son talent se nourrit actuellement de l’opposition bruyante : une fois Premier ministre, il serait confronté à des complexités sans fin.

A-t-il l’étoffe pour cette lutte ? Pascal Humeau, ancien expert en communication du RN, dit de lui que ‘sa facilité, son enthousiasme, que vous pouvez ressentir aujourd’hui, nous avons dû travailler dessus pendant des mois et des mois’. Il ajoute que même le sourire et les salutations de Bardella sont le fruit d’une formation minutieuse. Il semble sincèrement croire au ‘grand remplacement‘ — le sujet de textes de l’écrivain Renaud Camus, qui avançait que les élites s’assuraient secrètement que des vagues d’immigrants, moins chers à employer et reconnaissants envers ceux qui leur permettaient d’entrer dans le pays, servaient de remplaçants aux populations autochtones. Le Pen elle-même, lorsqu’elle a découvert cette idée pour la première fois, a déclaré qu’elle la trouvait absurde.

Et de toute façon, c’est Le Pen qui sera confrontée au plus grand test : elle sera la candidate du RN à la présidence prévue pour avril 2027. Les sondages réalisés plus tôt cette année la montrent largement en tête des autres challengers — avec 36 % des voix ; l’ancien Premier ministre Édouard Phillippe et Gabriel Attal, l’actuel Premier ministre de 36 ans, tous deux à 22 % ; et le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon à 14 %. Les sondages du second tour sont beaucoup plus serrés : parmi ses adversaires potentiels, elle battrait Mélenchon facilement, 64 % contre 36 %. Mais elle l’emporterait sur Attal (s’il était le candidat) d’un seul point, et serait à égalité avec Phillippe, une figure populaire (bien qu’actuellement soupçonné de corruption). Macron, son mandat de deux termes terminé, ne pourrait que regarder.

Ces résultats, trois ans avant le véritable test, soulignent toujours son plus grand défi. Le Pen ne doit pas être perçue comme trop extrême. Ainsi, a-t-elle fait assez pour enterrer la réputation de la famille Le Pen en tant que fanatique d’extrême droite ? Dans une conversation privée divulguée de 2021, elle avait déclaré qu’Eric Zemmour — le candidat présidentiel d’extrême droite avec son parti Reconquête — ‘me fait passer pour raisonnable. Il est dans le choc des civilisations, alors que je dis oui, l’Islam est compatible avec la République.’

En même temps soucieuse de ne pas être perçue comme trop douce, elle a célébré l’expulsion de Mahjoub Mahjouni, un imam tunisien qui prêchait dans la ville de Bagnols-sur-Cèze dans le département du Gard et qui a décrit l’appel au drapeau tricolore français comme ‘satanique’. Selon un rapport compilé par la police, il a déclaré que ‘nous ne voulons plus de ces drapeaux tricolores qui nous empoisonnent et nous donnent des maux de tête’ : il trouvait dommage que ‘les mosquées ne produisent pas de combattants, comme à l’époque du prophète’, mais déclarait aussi que ‘les femmes étaient inférieures, faibles et vénales et doivent être guidées et contrôlées par les hommes, et cachées au nom de la religion’. Dans un message quotidien que le RN diffuse, généralement avec Bardella et Le Pen affichant un large sourire et agitant joyeusement la main, Le Pen a écrit que ‘le RN ne permettra jamais que notre drapeau soit piétiné dans les rues de la République française’.