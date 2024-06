La réaction la plus courante à mes questions est un amusement las. Tout le monde affiche la même expression. Les lèvres se serrent, les nez se plissent, les yeux brillent. Lorsque je demande à Hazel, une femme dans la quarantaine, si elle sait que les Tories se présentent ici, elle sourit. « Je suis sûre qu’ils le font », dit-elle en haussant un sourcil. « Mais je ne m’intéresse pas vraiment aux Tories. » Je me promène dans la rue jusqu’à Déjà Vu Hair, où je rencontre Leah, 18 ans. La candidature de Hetherington est une nouvelle pour elle aussi. Votera-t-elle conservateur? « Non. »

Quelques jours plus tard, j’ai sauté dans un bus pour Downpatrick. Strangford a été un échec, mais peut-être aurais-je plus de chance dans la circonscription adjacente de South Down. C’est un pays magnifique. Les drumlins s’élèvent et tombent, les boreens se faufilent entre des champs étroitement espacés, et les montagnes de Mourne sont teintées indigo à l’horizon. J’aurais pu aller à Newcastle, une belle ville sur la mer d’Irlande, ou à Rostrevor sur le Lough Carlingford. Mais j’ai choisi Downpatrick, avec ses maisons géorgiennes et ses rues vallonnées, pour sa taille relative et son statut de chef-lieu de comté.

South Down est une circonscription du Sinn Féin depuis 2017, et une victoire nationaliste fiable depuis des décennies avant cela. Le conservateur se présentant ici est Hannah Westropp, dont la plutôt timide biographie de candidate laisse entendre qu’elle vit en Irlande du Nord ou qu’elle a été envoyée d’Angleterre.

Downpatrick est un endroit plus petit et plus calme que Newtownards. Les lampadaires annoncent le Sinn Féin et l’Alliance. La plupart des personnes que j’aborde ne veulent pas parler des élections, un résultat qui ne m’étonne pas. La réponse d’un vieil homme sympathique à un arrêt de bus sur St Patrick’s Avenue était typique : « Désolé, ami. Ça ne m’intéresse pas. J’en ai marre. Aucun intérêt du tout. » Finalement, la chance me sourit. Une femme dans Market Street sait qu’un conservateur se présente pour South Down. Je suis intrigué. A-t-elle vu une affiche, reçu un dépliant dans la boîte aux lettres ? « Non, j’ai entendu ça sur Radio Ulster, ils ont passé en revue tous les candidats. » C’était la seule personne au courant d’une campagne conservatrice locale. Sinon, la situation dans South Down n’était pas différente de Strangford : une chasse aux fantômes.

Dans le bus de retour vers Belfast, la pluie battant les fenêtres, j’ai admis ma défaite. Certes, les conservateurs se présentent dans trois autres circonscriptions — East Londonderry, West Tyrone et Newry and Armagh. Peut-être que Coleraine est un foyer d’activisme conservateur. Peut-être que si j’étais allé à Tyrone, j’aurais pu assister à un rassemblement électrisant dans les rues de Strabane, des rosettes bleues scintillant au soleil. Pour tout ce que je sais, les habitants de Newry ne peuvent guère descendre Merchants Quay sans être harcelés par un militant conservateur. Cependant, j’en doute.

Les conservateurs d’Irlande du Nord avancent sur papier seulement. C’est une situation bizarre et facile à ridiculiser. Mais il y a aussi un côté plus sombre à tout cela. L’Irlande du Nord est au bord de l’effondrement. Les récentes coupes recommandées pour le NHS étaient tellement extrêmes que le ministre de la Santé a simplement refusé de les faire. L’infrastructure est en train d’échouer, le nombre de sans-abri est en hausse, et Lough Neagh, autrefois le plus grand lac d’eau douce du Royaume-Uni, est maintenant la plus grande boîte de Petri du monde. En de telles circonstances, un parti qui traite l’Irlande du Nord comme une maison de poupée politique ne fait plus rire.