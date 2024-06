À l'intérieur de la purge travailliste

Diane Abbott, Lloyd Russell-Moyle, Faiza Shaheen — en l’espace de quelques heures, tous étaient devenus victimes de la machine Starmerite. Menée par le chef de campagne Morgan McSweeney et le candidat suprême Matt Faulding, le cercle intérieur de Keir Starmer s’est montré plus impitoyable que n’importe quelle équipe de direction de l’histoire du Labour. Les consiglieri de Jeremy Corbyn étaient bienveillants et amateurs en comparaison.

Il y a seulement quatre ans, lorsqu’il se présentait à la direction du Labour, Starmer avait promis aux membres du parti qu’il serait différent. ‘Les sélections des candidats travaillistes doivent être plus démocratiques et nous devrions mettre fin aux impositions des candidats par le NEC,’ a-t-il tweeté en février 2020. ‘Les membres locaux du parti devraient choisir leurs candidats pour chaque élection.’ Il n’y avait pas de clauses; sa promesse ne pouvait pas être plus claire.

Plus d’un an plus tard, lorsque nous avons brièvement discuté lors d’un lancement de livre à Londres, Starmer chantait toujours la même chanson. Il a une fois de plus insisté sur le fait que le Labour embrasserait une plus grande transparence en ce qui concerne les sélections parlementaires. Il n’y aurait, m’a-t-il assuré, aucun parachutage de candidats ‘comme les Milibands’ — une référence aux frères David et Ed, tous deux conseillers sociaux qui ont obtenu des sièges avant les élections de 2001 et 2005 respectivement. Nous avons même discuté des dangers de trouver des sièges pour certains de ses conseillers les plus proches — des personnes qui pourraient faire d’excellents ministres du cabinet mais pourraient avoir du mal à convaincre un parti travailliste local.