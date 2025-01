Les médias allemands ont connu un effondrement collectif lorsque Musk a tweeté son soutien à l’AfD, interviewé Alice Weidel, co-leader du parti, sur X, puis publié un article en sa faveur dans Die Welt. Le rédacteur en chef éditorial d’un quotidien allemand a démissionné en signe de protestation. Un autre journal a, de manière hystérique, qualifié l’intervention de Musk d’inconstitutionnelle. Que des journalistes plaident pour la censure peut sembler choquant, jusqu’à ce que l’on comprenne le rôle du journalisme dans la société européenne continentale. Ce dernier opère fermement à l’intérieur d’un consensus politique centriste étroit, qui englobe tous les partis, de la gauche modérée à la droite modérée. Naturellement, l’AfD ne bénéficie pas de beaucoup de temps d’antenne dans les médias allemands.

Cependant, bien que marginalisée par les médias traditionnels, l’AfD prospère sur TikTok, où elle bénéficie d’un large public. Ce qui irrite donc les médias allemands et les politiciens d’autres partis, c’est que le cartel de la censure ne fonctionne plus aussi efficacement qu’auparavant. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les anciens médias traditionnels, autrefois puissants, ont déjà perdu leur pouvoir. Hillary Clinton a peut-être exprimé cette frustration avec le plus de clarté lorsqu’elle a déclaré que les entreprises de médias sociaux doivent vérifier les faits, sinon « nous perdons le contrôle total ». Mais l’Europe vit encore dans une zone crépusculaire, où les médias traditionnels profitent du dernier déclin de leur influence, tout en essayant d’ignorer l’émergence des médias sociaux à l’autre horizon. Comme dans toutes les batailles politiques modernes en Europe, il s’agit de protéger des intérêts acquis.

Le cas roumain illustre comment ces restrictions à la liberté d’expression constituent les premières salves d’une guerre de répression plus vaste. Les élections présidentielles y ont été annulées sous prétexte qu’un TikTok infesté de Russes aurait désinformé les électeurs. Je suis certain que les Russes ont été actifs. Mais il est choquant de penser qu’une élection a été annulée simplement parce que des mensonges ont circulé sur TikTok.

Soyons clairs : il n’y avait aucune suggestion de fraude électorale. Georgescu a remporté le premier tour de manière juste et équitable. Cependant, comme après le vote du Brexit, l’UE semble présumer que les électeurs sont trop stupides pour se forger leur propre opinion. Le nouveau vote aura lieu le 4 mai, suivi d’un second tour entre les deux candidats en tête deux semaines plus tard. Georgescu reste le favori selon les sondages d’opinion, mais l’establishment politique roumain est toujours déterminé à trouver des moyens de l’exclure, le plus prometteur étant d’espérer qu’il ait pu recevoir des fonds non déclarés.

Des schémas similaires se dessinent ailleurs. Marine Le Pen pourrait être disqualifiée des élections présidentielles de 2027 en raison d’accusations d’irrégularités concernant ses assistants au Parlement européen. Plus récemment, Bruxelles a été alarmée par la victoire du Parti de la liberté en Autriche, qui a obtenu 28,8 % des voix lors des élections générales de septembre. Ce score a dépassé un seuil critique, rendant politiquement impossible pour les autres partis de former des coalitions. Herbert Kickl, le leader du FPÖ, est désormais en position de devenir le prochain chancelier d’Autriche. Pendant ce temps, en Allemagne, un groupe de 113 députés a uni ses forces pour tenter d’interdire l’AfD. Selon eux, l’extrême droite représente une menace pour la démocratie. Bien que l’AfD ne domine pas encore suffisamment les sondages pour contrecarrer une nouvelle coalition centriste à Berlin après les élections du mois prochain, l’Allemagne pourrait être à quelques points de pourcentage d’une impasse comparable à celle de l’Autriche.

Cependant, la réponse sensée à la montée en puissance de l’AfD, du FPÖ et d’autres partis de droite n’est pas de les censurer, mais d’aborder les problèmes sous-jacents qui les ont rendus si influents : l’incertitude économique persistante, la perte de pouvoir d’achat et les politiques migratoires dysfonctionnelles. À défaut, pourquoi ne pas coopter ces partis d’extrême droite en tant que partenaires de coalition juniors, comme cela a été fait en Suède et en Finlande ? Si Alice Weidel était soudainement nommée ministre de l’Économie, nous verrions si elle peut défendre son bilan une fois au gouvernement. Mais les partis centristes en Allemagne et en France n’adoptent ni cette stratégie ni une autre. Ils ont plutôt érigé des pare-feu politiques contre l’extrême droite et s’obstinent à répéter les mêmes politiques qui ont échoué.