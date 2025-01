En 2020, sous le mandat du maire de Blasio, ces tendances ont atteint un crescendo terrifiant. C’est à ce moment-là que la législature de l’État à Albany a lancé son expérience désastreuse avec la « réforme » de la caution, éliminant la caution en espèces et retirant le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de détention des suspects criminels. Comme si cela ne suffisait pas à entraver les forces de l’ordre, le chœur des activistes pour #Defund police est devenu de plus en plus fort.

De Blasio et ses dirigeants policiers ne savaient pas comment gérer cela. Même au plus fort du bilan de Floyd, des majorités écrasantes de les Afro-Américains ont indiqué qu’ils voulaient les mêmes voire des niveaux plus élevés de présence policière dans leurs quartiers. Mais au lieu de prendre une vue d’ensemble de ce que le public voulait et d’équilibrer les demandes concurrentes, l’administration de Blasio a cédé aux activistes les plus bruyants. Hizzoner a permis des émeutes, des destructions de biens et des agressions contre des policiers. Des départs massifs à la retraite ont eu lieu à l’échelle nationale et à Gotham. Le moral de la police a chuté — et reste bas : le nombre de candidats au NYPD a chuté à 8 000 cette année, contre 18 000 en 2017.

Le maire Eric Adams, l’ancien capitaine du NYPD qui a pris la relève de De Blasio en 2022, a hérité des crises de son prédécesseur — et n’a pas réussi à les surmonter. Adams semblait nommer des amis plutôt que des dirigeants qualifiés. Quatre commissaires de police ont servi sous lui, ce qui était auparavant inconcevable. Et dans les rues, un climat de criminalité continuait de se développer.

L’élément criminel se sentait renforcé par la porte tournante du système de justice pénale. Près de 20 % des délinquants enfreignent à nouveau la loi, selon des données cette semaine par le Département des corrections de New York. Les délinquants sont souvent libérés le même jour où ils sont arrêtés, et beaucoup continuent à causer plus de dommages même si des affaires antérieures contre eux sont encore en attente. Pourtant, des procureurs comme Alvin Bragg de Manhattan restent engagés envers ce qu’on appelle la justice réparatrice et les programmes de diversion qui maintiennent les criminels dans les rues.

Tout cela envoie le mauvais message aux délinquants. Les criminels en sont venus à croire que le crime paie, et qu’il n’y a pas de conséquences ; les New-Yorkais respectueux de la loi vivent dans la peur, surtout dans les espaces confinés du système de métro.

Les dirigeants politiques affirment que la perception publique de la criminalité, en particulier dans le système de métro, n’est pas en accord avec les statistiques réelles de la criminalité. Les choses ne sont pas si mauvaises, insistent-ils, et c’est seulement la couverture médiatique sensationnelle qui nous fait nous sentir en danger. Il est vrai que les taux de criminalité globaux ont diminué — marginalement, par rapport aux pires années de la pandémie. Mais comparé à la renaissance des années 1990 et 2000, les choses sont incontestablement et dramatiquement pires.

Comme l’a récemment noté la commissaire de la NYPD Jessica Tisch, malgré la légère baisse des chiffres de la criminalité, le département doit travailler à renforcer le sentiment de sécurité. Pour lutter contre la criminalité dans la ville, en particulier dans le système de métro, nous avons besoin d’une présence uniforme plus forte, notamment aux tourniquets. En empêchant les malfaiteurs d’entrer dans le métro en premier lieu, nous pouvons probablement gagner la moitié de la bataille. Et nous avons besoin d’agents sur les trains. Nous avons besoin de policiers sous couverture, à la fois dans le métro et à la surface. Bien que les unités anti-criminalité sévères aient récemment été controversées, elles restent un outil précieux pour la police.

Les policiers d’aujourd’hui agissent comme des thérapeutes, des travailleurs sociaux, des réconciliateurs raciaux, et des agents de paix — le tout en un — alors que d’autres institutions de soins sociaux se sont érodées. Mais les policiers ne sont pas une panacée pour tous les maux sociaux. S’attaquer aux causes profondes du comportement criminel nécessite de s’assurer que les individus en crise ont accès à des services de santé mentale et sociaux. Cette approche peut aider à réduire les récents incidents violents liés à l’itinérance et aux problèmes de santé mentale. Les agences responsables de l’assistance à ce segment de la population devraient également être tenues aussi responsables que le département de police. Sinon, nous pourrions bien retomber dans l’état des choses lorsque j’étais garçon.

Les mauvais vieux jours sont mieux gardés confinés aux vieux films.