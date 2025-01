Quel dommage que vous ne puissiez pas me féliciter. Je suis, je le sais, une déception pour vous. Vous espériez que je suivrais vos traces et deviendrais critique littéraire ou exposant de textes obscurs. Au lieu de cela, je me tiens devant vous en tant que vainqueur du Championnat du Monde de Fléchettes Paddy Power 2025, pour lequel le prix dépasse de loin tout ce que vous avez gagné avec les 22 livres que vous avez écrits ensemble au cours de 40 ans. Je ne me vante pas. Je cherche seulement votre approbation et votre amour. Des millions de fans admirateurs à travers le monde applaudissent mes compétences et appellent mon nom — Frederick “Fatboy” De Selincourt — mais vous baissez la tête de honte chaque fois que j’entre dans l’arène sur « You’re the One for Me, Fatty » de Morrisey. J’ai dédié chaque finish à neuf fléchettes que j’ai jamais réalisé à vous, et pourtant vous me reniez.

Où cela a-t-il mal tourné, demandez-vous. Eh bien, la réponse est simple. Cela a mal tourné lorsque vous, papa, m’avez vu tirer des plumes de mon oreiller de landau et les lancer à maman. “J’achèterai au garçon un ensemble de fléchettes en plastique,” avez-vous dit dans un improbable accès de populisme. Je reste surpris que vous sachiez même où acheter des fléchettes. N’avez-vous pas dit un jour que vous ne faisiez vos courses qu’à Foyles ? “Et n’oubliez pas un tableau de fléchettes,” a dit maman, par souci pour le mobilier.

Dois-je vous rappeler que j’ai lancé mon premier maximum depuis le landau et que je touchais régulièrement des finishes à neuf fléchettes avant même de pouvoir marcher ? “Cent quatre-vingts !” furent les premiers mots que j’ai jamais prononcés. Vous auriez pu m’arrêter alors, mais vous étiez trop occupés à parcourir les universités du Tiers Monde pour le British Council. Faute de mieux, je suis devenu joueur de fléchettes sur l’autel de vos carrières. Lorsque je vous ai dit que j’allais être apprenti chez Jocky Wilson, vous n’avez émis aucune objection, pensant que l’équitation — bien que ce ne soit pas exactement la carrière que vous souhaitiez pour moi — ouvrait au moins des portes à une meilleure classe de personnes que je ne rencontrerais jamais à Ally Pally.

Pendant 18 mois, j’ai aiguisé les flèches de Jocky et j’ai gonflé ses plumes, et pendant 18 autres mois, je me suis assis à l’oche pour observer où il plaçait ses pieds en lançant. Je sais ce que vous pensez, mais si ces pieds avaient été ceux de Nureyev, vous auriez applaudi la conscience de mes études. Mais quelle est la différence ? L’excellence n’est-elle pas l’excellence ? Lorsque les gens refusent d’appeler les fléchettes un sport ou même un art parce qu’ils disent que cela ne revient qu’à lancer un missile primitif sur une bande étroite de fibre de sisal, je leur rappelle la description de l’écriture par Jane Austen comme peindre avec un pinceau fin sur deux pouces d’ivoire. Combien de fois m’avez-vous lu ce passage en grandissant ! Comme je me souviens bien de vous vous disputant l’un l’autre sur son applicabilité à la prose de Jane Austen à son meilleur. Vous vous moquiez de moi lorsque je disais que je croyais que Jane Austen jouait aux fléchettes avec sa sœur Cassandra dans le jardin de la maison Austen à Chawton. Mais aurait-elle pu décrire ces deux pouces d’ivoire si elle n’avait pas été familière avec cette bande étroite de tableau de fléchettes dans laquelle je gagne ma vie ? Combien de maximums Jane Austen a-t-elle lancés ? Quel était son double de choix ? Ce sont des discussions pour une autre fois.

Ne discutons pas de nomenclature — sport ou art ou aucun des deux, les fléchettes permettent à l’esprit humain d’atteindre la grandeur non pas en éparpillant de grands gestes, mais en se fixant sur un détail fin de l’existence et en concentrant toute sa puissance de feu là. Jane Austen ou Tolstoï ? Votre préférence a toujours été pour Jane Austen. Comme la mienne. Vous pouvez garder vos Jeux Olympiques et vos Test Matches et vos finales de Coupe. Donnez-moi des fléchettes au Palais Alexandra à tout moment. Précisément à cause de leur petitesse, ces minuscules bandes triples sur un tableau de fléchettes sont plus difficiles pour la créativité qu’un guichet, une ligne de but ou une ligne d’arrivée. Ou la bataille de Borodino, pour en parler.

Vous avez commenté au fil des ans mon adiposité. Comment une paire de névrosés sans chair comme vous, qui se rongent les doigts jusqu’à l’os pour l’art, a-t-elle pu produire quelqu’un de ma taille ? Mangez moins, avez-vous plaidé. Faites plus d’exercice, dites-vous, oubliant combien de kilomètres je marche chaque jour de l’oche au tableau de fléchettes et retour. Mes chers parents, ne pensez pas que je suis gros parce que je suis indolent ou parce que je ne peux pas dire non aux gâteaux et à la bière. Je suis gros parce que j’aime les fléchettes.