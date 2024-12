Les universités ont un besoin urgent de réforme. Henry Adams, qui a obtenu son diplôme du petit Harvard College en 1858, a écrit que son alma mater laissait l’esprit « ouvert », « souple » et « prêt à recevoir des connaissances ». Peu diraient cela aujourd’hui à propos de n’importe quelle université américaine d’élite ou de collège des arts libéraux. Les meilleures écoles, et de nombreuses écoles moins bien classées également, sont devenues des centres sombres d’annulation, d’endoctrinement progressiste et d’autocensure.

La nomination de Linda McMahon à la tête du Département de l’Éducation était un mouvement caractéristique de Donald Trump, animateur de The Apprentice, qui terminait chaque épisode par les mots « Vous êtes viré ! ». McMahon, qui a cofondé la WWE (World Wrestling Entertainment), n’est pas étrangère au ring, où elle a distribué des gifles et a même donné un coup de pied à son mari Vince dans les parties. Elle a peu d’expérience dans l’éducation, mais quoi qu’on pense de ses qualifications, la proposer était un acte inspiré de spectacle politique populiste. Cela proclamait l’intention de Trump de renverser les bureaucraties dysfonctionnelles et idéologiquement capturées qui ont mis l’éducation américaine à genoux.

En 1874, Nietzsche écrivait que les universités devaient être des enclos silencieux où les jeunes, protégés du bruit du jour, pouvaient devenir des « personnalités achevées, mûres et harmonieuses ». Mais il percevait que l’objectif principal de l’université de recherche moderne — qui est née en Allemagne et a pris son essor aux États-Unis au tournant du 20ème siècle — était l’utilité sociale, et non la croissance et la maturité individuelles. Les jeunes, déplorait Nietzsche dans son Sur l’avantage et l’inconvénient de l’histoire pour la vie, devaient « être formés dans le but de l’époque et prêter main-forte dès que possible ».

« La capture réglementaire est la règle dans l’enseignement supérieur, même dans les États républicains. »

Les guerres mondiales du 20ème siècle n’ont fait qu’exacerber ce présentisme intellectuel étroit. En 1946, George Orwell écrivait qu’« il n’existe pas de moyen de rester en dehors de la politique », et l’université n’était pas une exception. Dans l’après-guerre, l’Europe était concentrée sur la réparation de son infrastructure et de son économie ruinées, et ces tâches — sans parler du complexe militaro-industriel américain en pleine expansion — nécessitaient une expertise technique. Le résultat fut ce que le philosophe allemand Josef Pieper dénonçait comme un modèle industriel d’éducation, dans lequel l’enseignement et l’apprentissage étaient jugés exclusivement selon le critère du « service social ».

Pressées par la demande d’une époque de plus en plus complexe pour des spécialistes, les universités ont finalement perdu toute vision intégrale de l’éducation qui animait encore leurs facultés. Comme l’a observé Wendell Berry dans son essai de 1984 « La perte de l’université », la faculté ne comprenait plus que « la chose qui se fait dans une université est l’humanité ». Les universitaires avaient cessé de parler ou d’enseigner la « langue commune » qui, pendant des millénaires, avait formé « des héritiers responsables et des membres de la culture ». Pour Berry, alors que l’éducation libérale ressemblait au tronc d’un arbre à partir duquel il est possible de se ramifier — un arbre de vie — l’académie contemporaine était « une collection lâche de branches coupées se balançant au hasard dans l’air ».