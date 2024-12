Melania est née en 1970 en Slovénie, la république la plus riche de ce qui était alors la Yougoslavie socialiste. Elle décrit une vie idyllique pleine de voyages à l’étranger, de voitures de sport et de mode — à peine l’enfer terne et clos des fantasmes de nombreux propagandistes de la guerre froide. Son éducation dans la république de Slovénie durant les années soixante-dix et quatre-vingt était heureuse, insiste-t-elle ; elle ne manquait de rien. La jeune Melania Knaus courait dans les rues pavées de la ville de Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, en Croatie ; elle faisait du shopping en Italie et défilait dans les shows de mode de sa mère dans la capitale yougoslave, Belgrade. Elle est donc très clairement une enfant du socialisme du leader Josip Broz Tito, lui-même amateur de voitures de luxe, de yachts et de cigares fins. Tito cultivait également une image de glamour élitiste.

À l’époque de la naissance de Melania, Tito a été photographié en train de conduire Sophia Loren dans un golf cart et d’accueillir Richard Burton et Elizabeth Taylor sur la côte croate. Une entrée du journal de Burton en 1971 note que Tito et sa femme vivaient dans « un luxe remarquable inégalé par quoi que ce soit d’autre que j’ai vu ». L’année suivante, le bronzé éditeur de Penthouse, Bob Guccione, ouvrit le somptueux Penthouse Adriatic Club sur l’île croate de Krk, qui comprenait un hôtel de luxe et un casino, et était staffé par des « animaux de compagnie » féminins en uniformes de femme de chambre française légers. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles l’une des piscines était remplie de champagne. Lorsque cela a échoué et a fermé l’année suivante, Guccione a tenté un projet d’hôtel et de casino inspiré de manière similaire à Atlantic City, dans le New Jersey. Mais la malchance a de nouveau frappé et il a manqué d’argent. Le projet a rapidement été sauvé par nul autre que Donald Trump, qui a acheté la propriété à moitié finie de Guccione, ouvrant le Trump Plaza Hotel and Casino en 1984. L’image de Melania peut donc facilement être située dans la tradition yougoslave, et elle-même peut être vue comme une extension de l’âge d’or du luxe et du glamour titiste des années soixante-dix.

Mais rien dans le livre ne répond à la question qui rôde toujours : « Que pense-t-elle ? » Écrit dans une politesse superficielle, de remerciement, Melania, de manière typique, se retire de la vue. Elle délivre le récit rigide de l’immigrante, léger sur les détails personnels mais lourd sur la moralisation facile. « Les circonstances de la vie vous façonnent de nombreuses manières, souvent entièrement au-delà de votre contrôle », écrit-elle. « Votre naissance, les influences parentales et le monde dans lequel vous grandissez. En tant qu’adulte, il arrive un moment où vous devenez uniquement responsable de la vie que vous menez. Vous devez prendre les rênes, embrasser cette responsabilité et devenir l’architecte de votre propre avenir. »

« À une époque de dimorphisme sexuel réduit en Occident, la performance de féminité exagérée de Melania semble presque être du drag. »

C’est un discours standard sur le fait de se relever par ses propres moyens, une Americana imprégnée de la vénération habituelle du travail acharné et de l’autonomie. Mais Melania s’aligne sur un certain type d’immigrante, celle qui fait partie du troupeau de son mari : l’étrangère « bonne », soutenant Trump, qui est patriote, embrasse les valeurs américaines et ne se sent pas victimisée par son pays d’adoption. Dans le monde de Melania, nous pouvons supposer, les immigrants de son genre se distinguent de ceux qui ressentent du ressentiment envers leur pays, rejettent ses valeurs et l’appellent raciste. Ces derniers voient le racisme structurel et la xénophobie comme les forces qui ont finalement façonné leur vie : la responsabilité est principalement externe à soi-même. En revanche, pour l’immigrante trumpienne, la responsabilité se trouve à l’intérieur. Malgré des années de courtisanerie du Parti démocrate, la récente élection présidentielle a clairement montré qu’un grand nombre d’Américains nés à l’étranger s’identifient désormais plus étroitement au récit d’immigration de Melania.

Bien qu’elle prenne grand soin de dépeindre ses premières années sous un jour ensoleillé, il y a des indications que tout n’était pas facile. « En tant qu’enfant, j’étais quelque peu protégée des aspects les plus sombres du système, mais sa présence planait au fond de nos esprits », dit-elle. Nous savons par d’autres sources que son père, Viktor Knavs, était membre du Parti communiste de Yougoslavie et apparaît dans les dossiers de police de l’UDBA, la Direction de la sécurité d’État. Identifié comme un vendeur itinérant. On pense qu’il a violé le code pénal de la Yougoslavie, supposément par évasion fiscale. Bien que certains Américains aient suggéré que Knavs aurait dû se voir refuser la citoyenneté américaine sur la base de son prétendu casier judiciaire, il est possible que l’intérêt de l’UDBA pour Knavs soit purement politique. En tant que personne qui voyageait fréquemment à l’étranger et possédait une flotte de voitures, Knavs aurait probablement attiré l’attention des autorités yougoslaves.

Aucun de cela n’est interrogé dans son portrait brillant et étonnamment sympathique de la Yougoslavie dans les dernières décennies avant que le pays ne commence à se désintégrer. Son histoire est aussi lisse et immaculée que la femme elle-même. Et pourtant, le petit pays alpin de juste plus de deux millions a une relation complexe avec sa fille native. « L’effet Melania » a boosté le tourisme en Slovénie lorsque les Trump étaient à la Maison Blanche, et les médias des Balkans anticipent déjà un intérêt renouvelé pour le pays, avec des restaurants et des artisans entreprenants produisant déjà en masse des plats et des produits à thème Melania. Mais tout le monde n’est pas content : en 2019, une sculpture en bois de Melania a été érigée à Rozno, dans le sud-est de la Slovénie, non loin de sa ville natale de Sevnica. Un an plus tard, la sculpture en bois a été brûlée lors d’un incendie criminel « motivé politiquement », et a rapidement été remplacée par une statue en bronze plus durable en septembre 2020.