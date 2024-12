Il a également ruiné l’économie américaine. Sa loi sur la réduction de l’inflation était censée combiner une action musclée sur la sécurité nationale avec une préoccupation pour les travailleurs américains, le tout sous la forme de la relocalisation de l’industrie et de la transition écologique de l’économie. Mais l’IRA s’est révélée être un autre gouffre financier, rempli de routes et de ponts vers nulle part et de subventions qui ne semblent jamais se concrétiser. Comme au Département d’État, les fondamentaux à la Fed sont d’un sombre tableau. L’inflation est en hausse, la relocalisation est en baisse, tandis que l’armée américaine devient de plus en plus dangereusement dépendante de la fabrication chinoise.

Obama avait raison : ne sous-estimez jamais, au grand jamais, la capacité de Joe Biden à foutre les choses en l’air. Mais tous ces échecs pâlissent en comparaison d’un échec secondaire, beaucoup plus subtil, presque spirituel de sa présidence.

Depuis 2016, la maladie qui ronge le corps politique américain a été présentée en termes ouvertement moraux. Donald Trump est une mauvaise personne, un homme maléfique, et c’est son échec personnel qui corrompt lentement le pays. C’était toujours une fantaisie dangereuse : loin d’être la cause des problèmes du pays, Trump n’était que son symptôme. Pourtant, entre sa vulgarité et sa vindicte, il était facile pour les libéraux de blâmer la conduite personnelle de l’ancien homme d’affaires pour le lent effondrement de l’Empire américain. Les poursuites judiciaires contre lui pendant son premier mandat, et les tentatives de le maintenir hors des bulletins de vote après 2020, supposaient toutes que les démocrates étaient simplement moralement supérieurs.

En guise de cadeau d’adieu, Joe Biden a finalement écrasé ce conte de morale superficielle. Le pardon qu’il a accordé à son fils est sans doute le pardon le plus étendu de toute l’histoire américaine. Le parallèle le plus proche est le pardon que Gerald Ford a offert à Richard Nixon — mais même cela ne couvrait que les années où Nixon était en fonction, plutôt que toute la décennie léguée à Hunter. Non moins important, Nixon était effectivement président pendant le Watergate, et pourrait potentiellement être excusé de penser que les choses illégales qu’il a faites étaient des exercices légitimes de pouvoir. Il est clairement beaucoup plus difficile de faire ce cas pour Hunter Biden, un citoyen privé condamné pour des drogues et des armes. Pire encore, la date de début du pardon — 2014 — coïncide avec le moment où la famille Biden s’est vraiment impliquée dans des affaires très douteuses en Ukraine. Le fait qu’il immunise son fils contre des accusations de corruption auxquelles il est lui-même profondément lié est en partie un acte de Joe Biden se pardonnant lui-même.

Ce que la famille Biden a accompli ici est une corruption de style république bananière, pur et simple. De plus, après avoir utilisé une rhétorique grandiose sur la façon dont la démocratie était en jeu, Trump étant un fasciste maléfique et l’avenir même de l’Amérique étant menacé, nous savons maintenant que Biden a délibérément cherché à saboter la campagne de Kamala Harris — par pure amertume. Donc, soit Biden n’a jamais cru à aucune des histoires qu’il racontait, soit il a délibérément cherché à condamner l’Amérique par pure méchanceté. Quoi qu’il en soit, le résultat est clair : l’hagiographie de Biden ne survivra même pas à six mois de son départ du pouvoir, et les gens devront faire face aux cendres de sa culture politique. Peut-être, enfin, lutteront-ils avec l’idée que leurs problèmes ne peuvent pas être attribués aux puissants. Les échecs sont trop systémiques pour cela.

Malheureusement, une réforme radicale semble maintenant peu probable. La tentation de conjurer des fantasmes et de blâmer les échecs moraux de l’ennemi est trop facile à résister. Et cela s’applique aux deux côtés de la division politique. Tout comme les problèmes de l’Amérique ne pouvaient pas être résolus en attaquant Trump ou ses partisans, les problèmes de l’armée américaine ne peuvent pas être résolus simplement en lançant une croisade contre « les woke ». De même, la crise imminente de la dette souveraine américaine ne peut pas être évitée simplement en critiquant uniquement les programmes que les libéraux affectionnent.