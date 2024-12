Les Colombiens, et les amis de ce pays stupendement beau, vont déjà lever les yeux au ciel à la mention d’un baron de la drogue mort depuis longtemps. Pas encore… Deux décennies de diplomatie publique intelligente ont, avec beaucoup de succès bien mérité, tenté d’effacer et de remplacer les clichés liés à la drogue qui ont terni l’image mondiale de la Colombie. Restez avec moi : Escobar, finalement abattu dans sa ville natale de Medellín en 1993, joue un rôle dans cette histoire, et dans le paysage historique qui a permis à lui et à ses rivaux narco-moguls de prospérer. Cette histoire ne parle pas de cocaïne mais de terre : sa distribution grossièrement inégale, la faim de suffisamment pour vivre et élever une famille, et le désordre endémique qui découle de bien plus d’un siècle d’espoirs frustrés.

Cette affirmation pourrait – indirectement – presque être vraie. Il y a sept ans, lors d’une baignade dans une piscine de jungle dans la province de Guaviare en Colombie, j’ai glissé et j’ai arrêté ma chute avec des doigts tendus qui ont heurté des rochers saillants. Le résultat a été une luxation au look bizarre. Mon guide nous a conduits jusqu’à la ville la plus proche où nous avons trouvé, un dimanche soir tranquille, un hôpital local intelligent et bien équipé dont le personnel bienveillant a fait une radiographie de ma main pour écarter les fractures. Un médecin de garde a habilement remis en place les doigts mal alignés, a bandé mes doigts et m’a envoyé avec des analgésiques de force industrielle. Tout cela était impressionnant, pour une région éloignée, peu visitée par les touristes, composée de paysages sublimes qui s’étendent de la savane ouverte des Llanos au nord à la profonde forêt tropicale de l’Amazonas.

Ce coin de jungle reculée offrait des commodités plusieurs échelons au-dessus de ce que sa localisation et son histoire récente – au cœur d’un conflit civil à quatre voies – auraient pu me faire attendre. Pendant le boom de la cocaïne des années soixante-dix et quatre-vingts, Escobar et son cartel ont non seulement investi les dollars qu’il a gagnés dans leurs milliards directement dans une générosité philanthropique de son propre intérêt, beaucoup d’entre eux à Medellín. Les profits presque incalculables de la culture de la coca pour les cartels ont attiré des campesinos sans terre, dépossédés ou sous-loués de toute la Colombie vers des zones rurales isolées et difficiles à contrôler. Là, une petite parcelle défrichée dans la forêt et plantée avec le buisson doré pouvait offrir un revenu raisonnable.

Ils comprenaient Guaviare et le Caquetá voisin, dont les jungles abritaient le complexe de transformation notoire d’Escobar, Tranquílandia. La richesse provenant de la feuille verte qui devenait poudre blanche dans les laboratoires cachés d’Escobar s’est répandue, et s’est étendue autour de provinces longtemps négligées. Cela a rendu des villes comme celle où j’ai trouvé un traitement plus riches, et mieux desservies, que jamais auparavant. Une soupe alphabétique de forces guérillères maraudeuses a également alimenté les cartels avec de la coca : FARC, ELN, AUN. Dans le Guaviare lui-même, des filiales des FARC géraient le réseau d’approvisionnement en coca (et ne se sont toujours pas entièrement démobilisées). Avec l’armée colombienne, elles ont tourmenté les villageois à côté des larges rivières bordées d’arbres et le long des sentiers forestiers envahis par la vigne. Alors que les fonds de développement social soutenus par les États-Unis complétaient la riposte militaire contre les insurgés du trafic de drogue, ces coins reculés sont devenus des lignes de front.

Les feuilles de figuier idéologiques des gangs de gauche ou de droite masquaient à peine les ressorts principaux d’une narco-économie rampante. Derrière les trafiquants prétendument politiques et les criminels honnêtes se trouvait, et se trouve toujours, la recherche d’un moyen de vivre à partir de la terre abondante mais injustement répartie de la nation. La lente sortie de la Colombie de la lutte civile financée par la drogue, qui a coûté environ 250 000 vies au cours du dernier demi-siècle, a signifié un difficile bilan avec le commerce de la coca. Dans des endroits comme Guaviare, le commerce offrait de la terre et de l’espoir. L’éradication, poussée par le « Plan Colombie » de l’ère Bush, a totalement échoué. La tolérance contrôlée poursuivie par le gouvernement du président Gustavo Petro dans le cadre de son effort pour Paz Total, « paix totale », réussira-t-elle ? Les réformes agraires, en particulier pour les peuples autochtones dans le Guaviare et des zones similaires, sont un pilier clé de la plateforme de Petro. Bien que les cartels puissent disparaître (remplacés par leurs homologues mexicains encore plus sadiques), la culture de la cocaïne en Colombie continue de prospérer. Elle a atteint en 2023 253 000 hectares : deux tiers du total mondial, selon l’agence antidrogue de l’ONU, l’UNODC.

Une modeste parcelle de buisson peut assurer l’avenir d’une famille. Et, comme le note l’écrivain-explorateur Wade Davis dans son excellent livre sur le fleuve Magdalena (la voie navigable qui traverse l’œuvre et la vie de Gabriel García Márquez) : « La terre est à la racine de tous les conflits en Colombie. » Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 10 % des propriétaires terriens du pays possèdent 82 % de ses terres productives ; les recherches d’Oxfam estiment que 67 % des terres utilisables sont concentrées dans seulement 0,4 % des propriétés. Cela fait de la terre colombienne la plus inégalement répartie du continent – peut-être du monde.