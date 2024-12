« Son expérience radicale est suivie de près dans le monde entier. »

Inévitablement, les réformes de Milei ont suscité des manifestations, notamment en raison des coupes dans le financement des universités et de la part de personnes telles que des retraités ou des enseignants dont les revenus ont chuté. Pourtant, de manière remarquable, ce leader d’un pays en deuxième année de récession a conservé sa popularité et bénéficie du soutien d’environ la moitié de l’électorat. Un sondage a même indiqué une légère hausse de ses cotes au cours du mois dernier. Une grande partie de ce soutien provient de jeunes électeurs exaspérés, qui se sont précipités l’année dernière pour le soutenir et son message populiste exubérant de changement. « Les gens souffrent mais ils savent que quelqu’un doit réparer le désordre », a déclaré le politologue Sergio Berensztein. « Il a gagné parce qu’une grande proportion d’électeurs a dit que ça suffisait. Nous sommes un État en échec qui dépense trop. »

Cependant, les critiques l’accusent de poursuivre idéologiquement une expérience cruelle de « darwinisme social » dans laquelle seuls les plus forts survivent. « Cela fonctionne dans les livres, cela fonctionne dans les leçons, mais cela ne fonctionne pas dans le monde réel », a déclaré un banquier argentin de premier plan lors de notre rencontre plus tôt cette année à Buenos Aires. Pourtant, même cet homme — inquiet du manque de stratégie de croissance pour accompagner le démantèlement de l’État — a admis sans réserve qu’il y avait eu « de très bons résultats financiers » lorsque nous avons reparlé cette semaine. Et comme il l’a dit, « l’ancien système était pourri », avec une nation vivant au-dessus de ses moyens et des revenus pour les gens ordinaires stagnants tandis qu’une succession de dirigeants corrompus exploitait le système.

Le chemin de Milei vers la victoire a été alimenté par des scandales impliquant les péronistes qui ont longtemps régné sur l’Argentine. Ils ont laissé le pays avec une dette incroyable de 263 milliards de dollars envers les créanciers — pourtant, la taille de l’État avait doublé en deux décennies alors que des populistes de gauche cherchaient à acheter la popularité avec des subventions coûteuses et des interventions corrosives telles que des contrôles des prix et des loyers. Cristina Kirchner, la puissante vice-présidente et ancienne présidente ayant exercé deux mandats, qui a suivi son mari au pouvoir, a été condamnée à six ans de prison pour avoir volé dans les caisses de l’État dans une fraude massive impliquant des travaux publics. Sa peine a été confirmée par un tribunal fédéral le mois dernier à la suite d’un appel. Un autre opérateur politique a été emprisonné après avoir été surpris en train de retirer de l’argent dans une banque en utilisant 48 cartes de débit pour le personnel d’une législature provinciale — et a ensuite été découvert en ayant placé au moins 20 membres de sa famille et amis sur la liste de paie publique.

Ainsi, cette caste politique, qui s’appuyait sur des mensonges, le patronage et l’impression d’argent, a été évincée par ce qui pourrait être le premier leader anarchiste élu d’une démocratie moderne — un homme qui considère les impôts comme une forme de coercition étatique, est un fervent défenseur du libre marché au point de soutenir le concept de commerce d’organes humains, et a soutenu que le seul véritable rôle du gouvernement devrait être la défense et l’application de la loi. Bien qu’il soit souvent qualifié d’extrême droite — ou comparé à Donald Trump et à son populisme combatif — il est, en réalité, un personnage intellectuel qui aime passer deux heures par jour à lire des revues économiques — et un libertaire, pas un protectionniste insulaire.

Ce politicien excentrique mais férocement idéologique sait comment attirer l’attention. Pendant sa campagne électorale, l’interview de Milei avec Tucker Carlson a reçu 300 millions de vues en 24 heures. Musk faisait partie de ceux qui l’ont partagé sur les réseaux sociaux, disant que cela montrait comment « les dépenses excessives du gouvernement, qui sont la cause fondamentale de l’inflation, ont ruiné d’innombrables pays ». Après sa victoire, Milei s’est envolé pour Davos où il a soutenu que l’Occident était en danger face à des forces obscures telles que le féminisme, le socialisme et l’écologisme mettant en péril ses valeurs face à une vision « qui mène inexorablement au socialisme et donc à la pauvreté ». Le mois dernier, le flamboyant de 54 ans est devenu le premier dirigeant étranger à rendre visite à Trump après sa victoire présidentielle — ses attaques contre l’État, ses sinécures politiques et ses centres de pouvoir ont fait de lui un héros parmi de nombreux conservateurs américains et membres de la foule MAGA.

Mais d’où vient-il ?

Fils d’un patron d’entreprise de bus, Milei allègue qu’il a été battu et abusé verbalement par ses parents. « Ils sont morts pour moi », a-t-il déclaré plus tard. « Mon père m’a toujours dit que j’étais des ordures, que j’allais mourir de faim et que j’allais être inutile toute ma vie. » Son biographe a affirmé que ce traitement l’avait laissé si amer que d’autres élèves de son école catholique à Buenos Aires l’avaient surnommé El Loco pour ses accès de colère. Il a ensuite joué au football dans des ligues de niveau inférieur, puis a travaillé comme économiste dans une banque et un conglomérat, mais cette nature énergique — certains diraient furieuse — l’a conduit à se faire connaître en tant que commentateur à la télévision, où il lançait des attaques sauvages contre la « caste » au pouvoir.