Sous Assad, les Kurdes ont été exclus de la politique d’État — littéralement. Des centaines de milliers se sont vus refuser des papiers d’identité syriens, suivant une politique des années soixante destinée à « arabiser » le nord du pays. En pratique, cela impliquait de déplacer les Kurdes, décrits par un officiel comme une « tumeur maligne » dans le corps de la nation. Au cours des dernières décennies, Assad a toléré une présence kurde militante à l’intérieur des frontières syriennes. L’idée était de provoquer la Turquie voisine, membre de l’OTAN et allié clé de l’Occident. Pourtant, alors que la relation entre Damas et Ankara se réchauffait après la guerre froide, cet arrangement a pris fin, et les dirigeants kurdes locaux ont été emprisonnés ou expulsés. De nombreux habitants portent les cicatrices de la torture de ces années sombres, notamment après que les forces de sécurité d’Assad ont réprimé violemment un soulèvement kurde en 2005.

Les deux millions de Kurdes de Syrie ont toutes les raisons de haïr Bachar el-Assad. Son régime baathiste a longtemps réprimé leur identité, et il y a de nombreux activistes kurdes parmi les innombrables personnes émergeant, étourdies et titubantes, des donjons de la dictature. Mais même si les Kurdes dansaient et renversaient des statues, l’ombre d’une violence supplémentaire assombrissait les célébrations, surtout maintenant que leur bête noire, la Turquie, émerge comme la puissance étrangère dominante dans une nouvelle Syrie.

Le mouvement politique kurde révolutionnaire s’est éloigné de ses racines marxistes-léninistes, avançant plutôt un modèle unique basé sur l’autonomie des femmes, la représentation des minorités et un système de gouvernance municipale nominalement décentralisé. Cela tout en conservant une culture politique léniniste stricte, un paradoxe idéologique qui a néanmoins permis aux Kurdes de réagir rapidement après l’éclatement de la guerre civile syrienne en 2011. Assez rapidement, ils ont déclaré leur autonomie à Rojava, comme les Kurdes syriens appellent leur patrie. Pendant le combat brutal qui a suivi, la République arabe syrienne a versé des océans de sang pour garder les villes à majorité arabe sous son contrôle. Le fait qu’elle ait rapidement retiré ses forces des zones kurdes, abandonnant le contrôle à une milice hétéroclite, montre à quel point elle se souciait peu de ses citoyens nominalement kurdes.

Au-delà des sentiments arabistes du Parti Baas encourageant une vision désinvolte des Kurdes, Assad a probablement estimé pouvoir ignorer les Kurdes de son pays pour d’autres raisons. Comparées aux terres kurdes en Iran, en Irak et en Turquie, les terres arides du Kurdistan syrien ont longtemps été considérées comme pauvres et peu dynamiques. Pourtant, les Kurdes, renforcés par le retour de militants aguerris lors d’une guerre de guérilla acharnée contre la Turquie, se sont révélés être la seule force locale capable de vaincre l’État islamique. En cours de route, ils ont sauvé les Yézidis d’un génocide et forgé des partenariats tactiques inattendus avec les Américains et les Arabes locaux. En chassant l’État islamique de ses anciens bastions, y compris de son ancienne capitale Raqqa, les Kurdes ont contribué à forger une fragile alliance multiethnique aux côtés des Arabes musulmans, des Yézidis, des chrétiens et d’autres minorités. Connue sous le nom d’Administration autonome démocratique du Nord et de l’Est de la Syrie (DAANES), cette alliance a depuis été confrontée à des menaces existentielles. Cela inclut une insurrection mortelle de l’État islamique ; des batailles sporadiques contre Assad ; et des occupations militaires successives lancées par la Turquie — Ankara étant amèrement opposé au projet d’autonomie dirigé par les Kurdes à sa frontière sud.

Tout au long de ce processus délicat, construisant un quasi-État tout en prônant une idéologie anti-étatiste déterminée, le mouvement kurde a démontré une adaptabilité diplomatique protéiforme, trouvant divers accommodements avec Assad, les forces d’opposition islamistes et laïques, les États-Unis et la Russie. Avec des troupes russes et iraniennes stationnées dans les régions kurdes occidentales, et les États-Unis, le Royaume-Uni et la France à l’est, les Kurdes syriens ont pu exploiter les tensions entre les deux blocs et se rendre indispensables aux deux. Les forces kurdes ont même servi de médiateurs lorsque des patrouilles américaines et russes se sont heurtées lors de l’établissement de leurs zones respectives d’influence en 2019-2020 : une illustration frappante de leur capacité à tirer profit du chaos du conflit entre grandes puissances.