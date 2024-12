Cependant, cela pourrait ne pas être possible. Quel que soit le rôle de la Turquie dans l’offensive de HTS, Erdoğan a utilisé le soudain fait accompli en Syrie occidentale comme le moment pour atteindre ses objectifs de longue date dans l’est du pays, à savoir éliminer l’État autonome dirigé par les Kurdes mais multiethnique de l’Administration autonome du nord-est de la Syrie (AANES), le partenaire choisi par l’Occident dans la lutte pour détruire l’État islamique. Soutenues par des frappes aériennes turques, les milices de la SNA ont contraint les troupes des Forces démocratiques syriennes (SDF) de l’AANES à quitter la ville de Manbij, à l’ouest du fleuve Euphrate. Une apparente poussée diplomatique américaine pour assurer la survie de l’AANES à l’est du fleuve ne semble pas fonctionner, les bombardements terrestres et aériens turcs de la célèbre ville frontalière de Kobani exacerbant les craintes d’une invasion plus large. Bien que la direction de l’AANES et des SDF ait clairement exprimé son désir d’incorporer son État dans la nouvelle Syrie, et ait déjà commencé des négociations pragmatiques avec HTS, Jolani pourrait ne pas être assez fort pour maîtriser la SNA ou confronter son soutien turc. En effet, il pourrait ne pas vouloir le faire : plutôt que de combattre lui-même les SDF, il pourrait être plus facile pour HTS de laisser la Turquie et la SNA supporter le poids des combats et de l’opprobre international, et de récolter les bénéfices à une date ultérieure.

Comme l’invasion terrestre opportuniste israélienne du sud de la Syrie, condamnée par les États européens, l’invasion turque du nord de la Syrie montre deux États clients américains notoires poursuivant leurs propres objectifs expansionnistes en matière de politique étrangère, tandis qu’un États-Unis sans direction semble impuissant à les arrêter. Se condamnant mutuellement pour des actions identiques, la Turquie et Israël menacent ensemble la transition largement pacifique de la Syrie, érodant la légitimité du nouvel État tout en préparant le terrain pour une reprise d’un conflit majeur, et dans le cas du nord-est de la Syrie, provoquant presque certainement une nouvelle crise des réfugiés pour l’Europe.

D’une part, l’acceptation pragmatique du nouvel ordre en Syrie par des puissances régionales et internationales comme la Russie et l’Iran montre à quoi pourrait ressembler une véritable « multipolarité », plutôt que l’usage grossier et réflexe anti-occidental ; l’Occident n’est tout simplement qu’un acteur parmi d’autres négociant des accords de compromis mutuellement acceptables. Pourtant, l’agression opportuniste d’Israël et de la Turquie souligne que la rivalité multipolaire la plus dangereuse provient de l’intérieur même de l’ordre américain. Si l’Amérique a un rôle à jouer dans la nouvelle Syrie — et l’administration Trump entrante semble renier toute implication future dans le pays — c’est simplement pour utiliser tout levier diplomatique qu’elle possède encore afin de protéger la souveraineté du pays contre ses propres clients régionaux. Sa capacité à le faire déterminera l’étendue de la survie de l’Amérique en tant qu’acteur régional.

Pour nous, Européens, avec l’Amérique s’effaçant du tableau, la stabilité de la Syrie et du Moyen-Orient élargi est un intérêt stratégique fondamental. Laisser la gestion du conflit syrien à l’Amérique et aux rivaux régionaux au cours de la dernière décennie a déstabilisé la politique européenne à travers les vagues interconnectées de migration de masse et de terrorisme, dont les effets combinés se répercuteront sur la politique de notre continent pendant des décennies. L’Europe ne peut pas se permettre une nouvelle vague de réfugiés syriens, et il est d’un intérêt central pour préserver la stabilité de l’Europe que beaucoup de la vague précédente doit être défait, aussi humainement mais rapidement que possible. L’engagement diplomatique avec HTS, en effet, établit un précédent pour le même processus avec le gouvernement taliban comparable d’Afghanistan, pour les mêmes fins.

Au-delà de cela, il est dans l’intérêt de l’Europe d’aider la Syrie à se remettre des effets de sa décennie perdue, en levant les sanctions et en soutenant la reprise économique du pays. Supprimer les désignations de terrorisme de HTS, comme le gouvernement travailliste a suggéré qu’il pourrait bientôt suivre, pourrait bien être une étape pragmatique : s’assurer que les volontaires européens issus des rangs du groupe, et des rangs de groupes jihadistes alliés, encore plus extrêmes, ne rentrent pas chez eux est également une gouvernance pragmatique. Si le thème dominant de la transition de la Syrie vers une gouvernance rebelle est celui d’une négociation pragmatique et multipolaire pour des résultats acceptables, alors l’Europe doit commencer à se penser comme un acteur indépendant, avec ses propres intérêts à protéger, plutôt que comme une œuvre de charité à l’échelle continentale.

La règle des rebelles signifiera une nouvelle Syrie, d’une manière ou d’une autre. Elle doit également signifier une nouvelle manière européenne de s’engager avec un monde instable.