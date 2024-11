Le groupe de rock chinois Varihnaz est plus susceptible de chanter sur les pesticides et le riz que sur l’amour et la perte. Ses membres, à la fois agriculteurs et musiciens, séduisent les jeunes Chinois qui rêvent d’un mode de vie plus simple et plus lent, loin des villes frénétiques. Son nom, Varihnaz, se traduit par “champs remplis de fleurs de riz parfumées” — une vue rare pour l’urbain chinois.

Beaucoup de ces jeunes ambitieux ont afflué vers les villes depuis la campagne à la recherche d’une vie meilleure. Mais selon le dernier recensement, 39 % de sa population détient encore des hukous ruraux, ou des enregistrements de logement légaux. Cela signifie que lorsque les habitants quittent leur domicile pour travailler dans les villes, la terre ne peut pas être vendue. Elle reste liée à eux pour toujours.

Tous ne pensent pas que cela soit sage. Les réformateurs soutiennent que les agriculteurs devraient être autorisés à vendre leurs parcelles avant de passer à autre chose. De grandes entreprises agricoles pourraient alors intervenir pour acheter la terre et construire d’immenses fermes industrielles à la manière de l’Iowa dans toute la campagne chinoise. Cela, disent-ils, améliorerait la productivité et le rendement agricoles de la Chine, qui est actuellement relativement faible : les paysans aux dents gâtées et au soleil brûlé sont profondément inefficaces comparés aux moissonneuses robotisées, aux cueilleurs de fruits et aux laitières qui travaillent en Occident.