Au-delà de sa probable majorité au Sénat et à la Chambre, le véritable avantage de Trump par rapport à son dernier mandat est son dernier mandat. Plus expérimenté dans les couloirs du pouvoir, et avec une vision plus claire de son propre projet pour l’Amérique, le 47e président ne commettra pas les mêmes erreurs que le 45e. Cela pourrait avoir des conséquences particulièrement dramatiques à l’étranger — Trump sait maintenant qui nommer et comment agir dans les capitales étrangères. Tout aussi important, l’agenda national du président élu, englobant tout, des tarifs à la fabrication, devrait également progresser plus efficacement sous un Trump plus âgé et plus sage. Combiné aux vastes implications culturelles de sa victoire, Trump pourrait remodeler ces aspects de la vie publique américaine les plus influencés par le gouvernement.

Surtout dans la conduite de la politique étrangère, Trump 1.0 était heureux d’embaucher des fonctionnaires respectés suggérés par l’establishment — mais qui se sont néanmoins révélés totalement inadaptés pour lui. L’un d’eux était le général Mattis, son premier secrétaire à la Défense. Mattis était un véritable guerrier qui, en 1991, a conduit les Marines à Bagdad en un temps record. Mais il se trouvait également être un démocrate, qui a farouchement résisté à toutes les politiques de Trump et a même tenté de nommer le candidat d’Hillary pour le Pentagone comme son propre adjoint. Trump a dû le remplacer, à un coût politique élevé.

Une autre nomination erronée était Rex Tillerson. Premier secrétaire d’État de Trump, il avait été recommandé par des personnalités de l’establishment telles que Condoleezza Rice et Robert Gates. Tillerson avait passé sa vie dans le secteur pétrolier, difficile et extrêmement réaliste. Mais dès qu’il a emménagé dans son bureau au septième étage, il est devenu esclave du dogme du Département d’État. L’un d’eux était que les États-Unis avaient besoin de l’approbation française et allemande pour tout plan de reconstruction de l’OTAN, déjà affaiblie après des années de sous-financement. Cela a inévitablement garanti que rien ne serait fait : Berlin ne voulait rien dépenser et Paris n’avait rien à dépenser.