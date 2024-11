Deux ans plus tard, George Floyd est mort à Minneapolis, et les dirigeants de l’Université d’Édimbourg ont réagi en retirant le nom du philosophe du XVIIIe siècle David Hume d’un bâtiment pour être «raciste». C’est probablement à cette époque que certains Écossais prévoyants ont commencé à soupçonner que tous les anti-Trump n’étaient pas du même côté.

Avançons jusqu’en 2024, et une partie substantiellement plus importante de la population écossaise en a maintenant assez des postures vides des politiciens, des universitaires et des journalistes activistes. Ils en ont assez des slogans superficiellement enflammés et des politiques hautaines concernant le genre, la race, les confinements, l’agriculture, la pêche et le pétrole, qui vont directement à l’encontre des intérêts de nombreux électeurs de la classe ouvrière et de la classe moyenne inférieure. Il n’est pas surprenant que certains Écossais semblent avoir pris la bouillie verbale de Harris avec une bonne pincée de sel. Tout cela semble si familier, d’une certaine manière.

Et étant donné cette expérience douloureuse, il est concevable que les perspectives sur Trump aient également changé, au moins un peu. À peine entrevu en 2016, un rival Goliath de Trump a pleinement émergé à la lumière : une religion moderne au visage impassible avec un accent de la côte ouest américaine, encore moins drôle que le calvinisme, ayant une influence dans presque toutes les institutions publiques écossaises et surtout au sommet. Son dogme impénétrable est fidèlement répété par presque tous ceux qui occupent des postes de pouvoir, tandis que la critique venant de l’extérieur du club réservé aux membres est rejetée comme bigote ou stupide. Et Trump méprise et se moque de tout cela.

Parallèlement, ajoutant à un sentiment de déconnexion frustrante, certains des Écossais les plus vocaux dénonçant Trump et soutenant Kamala récemment proviennent évidemment de tribus et de clans historiquement plus susceptibles de Clear plutôt que d’être Cleared : Rory Stewart d’Eton et de Balliol, par exemple, dont la famille vient de Broich House à Crieff ; ou Alex Cole-Hamilton lui-même, descendant de l’aristocratie anglo-irlandaise. Face à la moralisation élevée des patriciens génétiques socialement isolés de leurs propres erreurs, discerner la véritable réaction écossaise anti-establishment à Trump ne semble plus si facile.

En fin de compte, la position moyenne des Écossais sur Trump dépendra en partie de l’expérience directe qu’ils ont eue avec l’hypocrisie et les intérêts particuliers des poseurs progressistes au cours de la dernière décennie, et de savoir s’ils ont souffert à cause de cela. De même, d’autres n’auront pas mis à jour leurs préjugés basés sur 2016. Comme l’historien Dominic Sandbrook l’a souligné à Stewart lors d’un clip très diffusé, la plupart des gens ne sont pas sur X/Twitter, ne lisent pas les éditoriaux des journaux et n’ont aucun intérêt pour les préoccupations politiques des commentateurs, que ce soit à droite ou à gauche.

Cela inclut bien sûr les Écossais. Pour beaucoup d’entre eux, Trump semble probablement toujours aussi ridicule et peu fiable qu’auparavant : un bouffon verbeux et imbu de lui-même, vaguement semblable à cet oncle qui ne peut s’empêcher de se vanter lors des réunions de famille et de faire des remarques obscènes à ses nièces. Pour d’autres, cependant, il semble maintenant qu’il se tient à l’extérieur du club réservé aux membres avec eux, se moquant des imbéciles à l’intérieur.