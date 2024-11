“Il semble qu’il se passe quelque chose de distinctement étrange et insatisfaisant ici.”

Le jour où les autorités ont publié la nouvelle aurait difficilement pu être mieux géré d’un point de vue de gestion médiatique, suggérant au moins une coordination informelle entre la police, le Service de poursuite pénale (CPS) et le gouvernement travailliste. Mais je pense qu’il est peu probable que cela prenne la forme d’une quelconque « dissimulation » ou conspiration délibérée. Je soupçonne plutôt que toute coordination sera enveloppée dans un langage technique et légaliste et des priorités partagées comme le maintien des « relations communautaires » : dans l’hypothèse collective qu’ils faisaient simplement la bonne chose.

Car, malgré 14 ans de règne conservateur, l’État britannique partage largement les mêmes objectifs que le nouveau gouvernement travailliste. Ils parlent le même langage et ont la même approche, notamment en ce qui concerne des choses telles que la diversité et l’égalité. Dans le dernier et le plus significatif acte de son précédent mandat au gouvernement, le Parti travailliste a intégré la politique identitaire dans l’État par le biais de la Loi sur l’égalité de 2010. Et cela a maintenant pleinement pénétré le système. Le gouvernement et l’État, désormais largement alignés comme le montre leur réponse commune aux émeutes de Southport, donnent l’apparence d’être un régime, un régime avec une sociologie commune. Son mantra est « La diversité est notre force » : une affirmation sans réserve que la diversité entraîne des choses positives, ce qui signifie également pas de choses négatives.

Nous savons tous maintenant ce que cette communication exige. Nous l’avons déjà vu, suite aux outrages du 7 juillet à Londres, à l’arène de Manchester, au jour du souvenir de Liverpool, à London Bridge, à Waterloo Bridge, à Reading, à Parsons Green et à Lee Rigby à Woolwich ; ainsi que d’autres attaques largement inconnues se produisant en marge, comme à Hartlepool en 2023 et Burnley en 2020. Les activistes de droite sont familiers avec cette logique. Les gestionnaires d’opinion de gauche libérale la connaissent comme leur poche. Les autorités aussi, et elles se mettent en marche chaque fois qu’une attaque se produit avec les marques évidentes.

Nous savons tous instinctivement que le système doit défendre la diversité. Il doit être révélé comme une force, sinon le sens de notre société se révèle être faux : au mieux naïf et erroné ; au pire des mensonges mensongers, ouverts à l’exploitation par ceux qui nous veulent un mal profond. Les déclarations audacieuses que nous entendions autrefois sur le fait que de telles attaques n’ont « rien à voir avec l’Islam » ne sont plus convaincantes. D’autres tactiques doivent être employées. Certaines choses doivent être révélées et d’autres dissimulées. Et ainsi le régime et ses partisans partent en guerre sur le « reportage », le « commentaire » et le « partage d’informations ». Ils disent que c’est une question de responsabilité contre irresponsabilité, que c’est légalement nécessaire afin de ne pas préjuger d’un procès.

Mais nous comprenons le message plus large. Nous ne devrions pas en parler. Nous ne devrions pas nous préoccuper de ce même schéma qui se répète. Et nous ne devrions pas nous mettre en colère à propos de cette information qui nous a été cachée pendant près de trois mois alors que des gens étaient condamnés pour avoir dépassé les bornes dans leur colère.

Cela ne veut pas dire que la police et le Service de poursuite pénale ; les commentateurs et les gestionnaires d’opinion sur Twitter ; la ministre de l’Intérieur Yvette Cooper et le Premier ministre Keir Starmer sont tous de mauvaises personnes, des menteurs mensongers et cyniques, déterminés à empêcher les gens de connaître la vérité. Plutôt, comme Dominic Cummings continue de nous le dire entre ses dénonciations incessantes de ces personnes : « Le système fonctionne comme prévu ».